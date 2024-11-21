Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Somali'de uzay üssü kurulacak

21 Kasım 2024 14:15 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde AK Parti MYK toplantısında kurmaylarına, Somali’de uzay üssü kurulacağının müjdesini verdiği öğrenildi.

Türkiye​'nin Somali​'de uzay üssü kurma planı hayata geçiyor. Uzay çalışmalarını artıran Türkiye, Somali'deki üs için hazırlıklara başladı. Proje tamamlandığında Türkiye, Dünya'da uzaya fırlatma yapabilen üç stratejik noktadan birine sahip olacak.

ERDOĞAN​ KURMAYLARINA AÇIKLADI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye uzay projelerinde yönünü Afrika'ya çevirerek Somali'de bir uzay üssü kurma planı için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde AK Parti MYK toplantısında kurmaylarına, Somali’de uzay üssü kurulacağının müjdesini verdiği öğrenildi.

6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Somali Meclisi'nden onay alan proje kapsamında, yatırım maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin bu büyük projede yatırım ortağına ihtiyaç duyduğu belirtilirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin iş birliği için en güçlü adaylardan biri olduğu ifade ediliyor.

TÜRKİYE "UZAY YARIŞINDA DA BEN VARIM" DİYECEK

Daha önce Somali ile kapsamlı bir denizcilik anlaşmasına imza atan Türkiye, uzay çalışmalarında el yükseltecek bir adım atıyor. Kurulacak uzay üssü ile roket denemeleri ve uzun menzilli fırlatma testleri gerçekleştirilecek. Böylece Türkiye, geleneksel olarak küresel güçlerin hakim olduğu uzay yarışında 'ben de varım' diyecek.