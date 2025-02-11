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DeepSeek, Çin’li devlere darbe vurdu
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Teknoloji
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 | Murat Makas

DeepSeek, Çin’li devlere darbe vurdu

Çin merkezli DeepSeek'in açık kaynak yapay zeka modeli büyük bir ilgi gördü ve Çin'indeki teknoloji devlerinin yanı sıra global arenada da yankı uyandırdı. Huawei gibi firmalar DeepSeek'i kendi sistemlerine entegre ederken, Alibaba, Tencent ve Baidu gibi şirketler bulut platformlarında DeepSeek'i kullanmaya başladı. DeepSeek'in başarısı ABD yaptırımlarına rağmen Çin'in yapay zeka alanında ilerlediğini gösteriyor ancak bazı ülkeler güvenlik endişeleriyle DeepSeek'i yasakladı.

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DeepSeek, Çin’li devlere darbe vurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 09:34

Yapay zeka dünyasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Çin merkezli DeepSeek, sadece OpenAI'yi değil, kendi ülkesindeki teknoloji devlerini de derinden etkiledi. Şirketin açık kaynak yapay zeka modeli, kısa sürede birçok firmanın ilgisini çekti ve teknoloji dünyasında büyük değişimlere yol açtı.

ÇİN'İN DEVLERİ DEEPSEEK'E YÖNELDİ

DeepSeek'in başarısı, Çin'in büyük teknoloji firmalarını da harekete geçirdi. Daha önce kendi yapay zeka modellerini geliştiren dev şirketler, DeepSeek'in sunduğu açık kaynak modeli hızla sistemlerine entegre etmeye başladı. Huawei, Şubat ayı başında yaptığı açıklamada, DeepSeek modelini kendi ürettiği Ascend çipleriyle çalıştıracağını duyurdu. Bu gelişme, Çin’in yapay zeka konusunda ABD yaptırımlarına karşı koyabileceğini gösteren önemli bir adım olarak yorumlandı.

ABD YAPTIRIMLARI VE ÇİN'İN DİRENİŞİ

ABD yönetimi, 2022 yılından itibaren Çin’e yönelik yapay zeka ve çip ihracatını kısıtlayan yaptırımlar uyguluyor. Washington, Pekin’in ileri teknoloji ürünlerini askeri amaçlarla kullanmasından endişe ediyor. Ancak DeepSeek’in son çıkardığı R1 modeli, gelişmiş çiplere erişim olmadan da güçlü yapay zeka sistemlerinin oluşturulabileceğini kanıtladı.
Çin’in önemli çip üreticileri, DeepSeek’in bu başarısını desteklemek için harekete geçti. Tencent destekli Enflame, Baidu’nun Kunlunxin çipi ve Moore Threads gibi önemli firmalar, DeepSeek’i kendi sistemlerinde çalıştırdıklarını duyurdu. Bu gelişmeler, Çin’in kendi teknoloji altyapısını güçlendirmeye yönelik büyük bir adım attığını gösteriyor.

BULUT SİSTEMLERİNDE YENİ DÖNEM

DeepSeek yalnızca çip üreticileri tarafından değil, büyük teknoloji şirketlerinin bulut hizmetlerinde de hızla yer buldu. Alibaba, Tencent, Baidu ve TikTok’un çatı şirketi Bytedance, DeepSeek’i bulut platformlarında kullanıma sundu. Çin’in üç büyük telekomünikasyon operatörü, bilgisayar devi Lenovo ve otomotiv üreticisi Geely de DeepSeek’i kendi hizmetlerine entegre etti.

Uzmanlar, büyük teknoloji firmalarının bu entegrasyonu yapmasının, açık kaynak büyük yapay zeka modellerinin kabul gördüğünün bir işareti olduğunu söylüyor. Teknoloji analiz şirketi Omdia’dan Lian Jye Su’ya göre, DeepSeek gibi güçlü bir model, rakip firmalar tarafından bile benimsenebilir hale geldi. Büyük şirketler, doğrudan büyük dil modelleri üzerinden gelir elde etmekte zorlandıkları için, bu tür yapay zeka sistemlerini kullanıcılarını platformlarına çekmek için kullanıyor.

DÜNYA GENELİNDE YANKI UYANDIRDI

DeepSeek, 2023 yılında Çin’in Hangzhou kentinde kuruldu. Ancak şirketin asıl büyük çıkışı, geçtiğimiz ay yeni modelini duyurmasıyla oldu. DeepSeek’in yapay zeka destekli asistan uygulaması, küresel indirme listelerinde zirveye çıkarak ChatGPT’yi geride bıraktı. Sadece 20 gün içinde günlük aktif kullanıcı sayısı 22 milyonu geçti.
Bu büyük başarı, şirketin kurucusu Liang Wenfeng’i Çin’de ulusal kahraman haline getirdi. Ancak uzmanlar, ABD’nin uyguladığı çip ihracatı kısıtlamaları nedeniyle Çin’in hala bazı zorluklarla karşılaşabileceğini belirtiyor. Trivium China şirketinden Linghao Bao, DeepSeek’in farklı çip mimarilerine uyarlanmasının büyük bir başarı olduğunu, ancak Çin’in gelişmiş çip üretiminde hala sıkıntı yaşadığını vurguladı.

BAZI ÜLKELERDEN YASAK GELDİ

DeepSeek’in yükselişi, uluslararası arenada da dikkat çekti. Ancak bazı ülkeler, güvenlik endişeleri nedeniyle DeepSeek’in kullanımını kısıtladı. Tayvan ve Avustralya, devlet yetkililerinin DeepSeek kullanmasını yasakladı. Güney Kore’de bazı devlet kurumları da benzer yasaklar getirdi. Geçtiğimiz ay ise İtalya, DeepSeek uygulamasını tamamen engelledi. Yetkililer, şirketin veri güvenliği politikalarına dair endişelerini dile getirdi.

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