Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
09:57
DeepSeek veri sızdırırken yakalandı!
Tarih
09:52
Genç gassalı, arkadaşları vasiyete boğdu: "Beni sen yıkayacaksın"
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

DeepSeek veri sızdırırken yakalandı!

Popüler yapay zeka sohbet botu DeepSeek'in, kullanıcı verilerini Çin'e sızdırdığı iddiası gündemi sarstı. Uzmanlar, uygulamada gizli bir kod tespit etti ve bu kodun China Mobile ile bağlantı kurduğunu ortaya çıkardı. Yetkililer, DeepSeek'in devlet cihazlarında yasaklanması için harekete geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DeepSeek veri sızdırırken yakalandı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 09:57

Son zamanların en popüler yapay zeka sohbet botlarından biri olan DeepSeek, veri sızdırdığı şüpheleriyle gündemde. Siber güvenlik uzmanları, uygulamanın gizli bir kod içerdiğini ve bu kodun kullanıcı giriş bilgilerini China Mobile'a iletme potansiyeli olduğunu ortaya çıkardı.

GİZLİ KOD TESPİT EDİLDİ

Kanada merkezli siber güvenlik şirketi Feroot Security, DeepSeek'in web giriş sayfasında karmaşık bir şekilde gizlenmiş bir kod buldu. Yapılan incelemelerde bu kodun, China Mobile'a ait bir altyapıya bağlantı kurduğu belirlendi. Uzmanlara göre bu, kullanıcı verilerinin çalınma riski taşıdığını gösteriyor.


DeepSeek’in hesap oluşturma ve giriş yapma sistemleri bu gizli kodla entegre durumda. Siber güvenlik uzmanları, bu bağlantının, kullanıcı verilerinin Çin hükümetinin erişine açık olabileceği anlamına geldiğini söylüyor. DeepSeek'in gizlilik politikalarında verilerin Çin Halk Cumhuriyeti'nde saklandığı belirtiliyor ancak China Mobile ile doğrudan bağlantının bulunması, uygulamanın Çin devletiyle daha yakın bir ilişkisi olduğu ihtimalini güçlendiriyor.

AMERİKALI YETKİLİLER ALARMDA

DeepSeek, Ocak 2025'te piyasaya sürüldü ve kısa sürede ABD'de en çok indirilen uygulamalardan biri oldu. Ancak güvenlik açıkları nedeniyle uygulama inceleme altına alındı. ABD'li yetkililer, DeepSeek'in devlet cihazlarında yasaklanması için bir yasa tasarısı hazırlıyor. 2022’de TikTok’un devlet cihazlarında yasaklanmasına benzer bir düzenleme planlanıyor.


ABD Donanması, NASA ve Teksas eyaleti şimdiden uygulamayı yasakladı. Avustralya, Güney Kore ve İtalya da DeepSeek'in devlet sistemlerinde kullanılmasını engelledi.

UZMANLAR UYARIYOR

Feroot Security CEO’su Ivan Tsarynny, DeepSeek’in içerdiği kod hakkında büyük endişeler taşıdıklarını belirtti. Tsarynny, "Çin’in Amerikalıları gözetleme yeteneğine sahip olması kaygı verici. Siber tehditlere karşı derhal etkili adımlar atılmalı" dedi.

Ayrıca Calgary Üniversitesi’nden Joel Reardon ve Kaliforniya Üniversitesi’nden Serge Egelman da DeepSeek’in China Mobile ile bağlantısını doğruladı. Araştırmacılar, test sürecinde veri aktarımı tespit etmediklerini ancak belirli kullanıcılar veya giriş yöntemleri için bunun mümkün olabileceğini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DeepSeek için çok konuşulacak karar! Hükümet ve İstihbarat çalışanlarına yapay zeka yasaklandı
DeepSeek’te herkesin gözden kaçırdığı detaylar
İconİLİŞKİLİ HABER
Genç gassalı, arkadaşları vasiyete boğdu: "Beni sen yıkayacaksın"
Genç gassalı, arkadaşları vasiyete boğdu: "Beni sen yıkayacaksın"
Yarın okullar tatil mi 11 Şubat? Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller
Yarın okullar tatil mi 11 Şubat? Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller
Aynasını kıran kuryeyi otomobiliyle ezmişti... İfadesi ortaya çıktı!
Aynasını kıran kuryeyi otomobiliyle ezmişti... İfadesi ortaya çıktı!
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Öcalan'ın çağrısı beklenirken Karayılan'ın tehdidindeki iki detay! Abdullah Ağar: Türkiye kaybetmiş olur!
Öcalan'ın çağrısı beklenirken Karayılan'ın tehdidindeki iki detay! Abdullah Ağar: Türkiye kaybetmiş olur!
2
AFAD'dan tsunami alarmı! İzmir'de sahile siren sistemi kuruldu: Herkesin telefonuna SMS gidecek
AFAD'dan tsunami alarmı! İzmir'de sahile siren sistemi kuruldu: Herkesin telefonuna SMS gidecek
3
Meteoroloji gün vererek uyardı! 50 il için kar yağışı alarmı: İşte kar beklenen şehirler
Meteoroloji gün vererek uyardı! 50 il için kar yağışı alarmı: İşte kar beklenen şehirler
4
Silahla vurulan şahsın yakınları ambulansı bastı!
Silahla vurulan şahsın yakınları ambulansı bastı!
5
Ege'de beklenen deprem hesaplandı! Türkiye'de 3 bölge 8 büyüklüğünde hissedecek, 30 dakikada ulaşacak
Ege'de beklenen deprem hesaplandı! Türkiye'de 3 bölge 8 büyüklüğünde hissedecek, 30 dakikada ulaşacak
Haber
10 Şubat 2025
Genç gassalı, arkadaşları vasiyete boğdu: "Beni sen yıkayacaksın"
Haber
10 Şubat 2025
Yarın okullar tatil mi 11 Şubat? Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih09:52
Genç gassalı, arkadaşları vasiyete boğdu: "Beni sen yıkayacaksın"
Tarih09:51
Yarın okullar tatil mi 11 Şubat? Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller
Tarih09:50
Aynasını kıran kuryeyi otomobiliyle ezmişti... İfadesi ortaya çıktı!
Tarih09:50
Kunduzlar yedi yıllık baraj projesini iki günde tamamladı: 1 milyon sterlin cepte kaldı
Tarih09:50
Öğretmenlere ek ders dopingi! Karar Resmi Gazete'de: Akşam dersleri için daha fazla ücret müjdesi
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.