İtalya, DeepSeek yapay zeka uygulamasına inceleme başlattı: İşte nedeni

29 Ocak 2025 12:38 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 12:38

İtalyan Veri Koruma Otoritesi, DeepSeek yapay zeka uygulamasının kişisel verileri GDPR kapsamında nasıl işlediğine dair bir soruşturma başlattı ve şirketten detaylı bilgi talep etti. Milyonlarca İtalyan vatandaşının verilerinin risk altında olduğu belirtilirken, DeepSeek'in verileri hangi yöntemlerle topladığı, Çin'e nasıl aktardığı ve çocukların gizliliğini nasıl koruduğuna dair açıklama yapması için 20 gün süresi bulunuyor.

DeepSeek'in son günlerde hızla popüler hale gelmesinin ardından, tüketici haklarını koruma alanında faaliyet gösteren bir gözlemci kuruluş olan Avrupa'daki tüketici gruplarının oluşturduğu Euroconsumers koalisyonu, İtalya Veri Koruma Otoritesi ile birlikte, DeepSeek'in kişisel verileri GDPR kapsamında nasıl işlediğine dair bir şikayette bulundu.

MİLYONLARCA İTALYAN'IN VERİLERİ RİSK ALTINDA

İtalyan Veri Koruma Otoritesi, bugün DeepSeek'e bilgi talebiyle yazılı bir bildirimde bulunduğunu doğruladı. Açıklamada, "A rischio i dati di milioni di persone in Italia" (Milyonlarca İtalyan'ın verileri risk altında) ifadesine yer verildi. DeepSeek'in bu talebe yanıt vermesi için 20 günü var.

DeepSeek, gizlilik politikasında, verileri Çin'e transfer ederken bunu "uygulanan veri koruma yasalarının gerekliliklerine uygun olarak" yaptığını belirtiyor. Ancak geçen yıl yapay zeka sistemini eğitmek için veri kullanımına dair Grok aleyhine başarılı bir dava açan Euroconsumers ve İtalyan Veri Koruma Otoritesi, daha fazla ayrıntı talep ediyor.

DEEPSEEK KİŞİSEL VERİLERİ NASIL İŞLİYOR?

İtalyan Veri Koruma Otoritesi, Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence ve Beijing DeepSeek Artificial Intelligence şirketlerinin hangi kişisel verileri, hangi kaynaklardan ve ne amaçla topladığını ve AI sistemini eğitmek için ne tür bilgileri kullandığını öğrenmek istiyor. Ek olarak veri işleme faaliyetinin yasal dayanağının ne olduğu ve Çin'deki sunuculara ilişkin daha fazla ayrıntı talep ediyor.

Talep edilen bilgiler arasında, "kişisel verilerin web kazıma (web scraping) faaliyetleri yoluyla toplanması durumunda" DeepSeek hizmetine kayıtlı olan ve olmayan kullanıcıların veri işleme hakkında nasıl bilgilendirildiği de yer alıyor.

MLex adlı haber kaynağına göre, Euroconsumers ayrıca DeepSeek’in çocukların hizmetlerini nasıl kullandığına ve nasıl korunduğuna dair hiçbir bilginin bulunmadığını (yaş doğrulama sistemleri ve çocuklara ait verilerin nasıl işlendiği de dahil) vurguladı.