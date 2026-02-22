Menü Kapat
 Murat Makas

Denizcilikte dijital dönüşüm! Bakan Uraloğlu projeyi açıkladı: Gemilere 7 gün 24 saat haberleşme sistemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da gemilere 7 gün 24 saat kesintisiz haberleşme hizmeti sunacak sistemi açıkladı. Uraloğlu, 'Denizciliğin İnterneti Projesi' ve NAVDAT Projesi hakkında bilgiler verdi.

Denizcilikte dijital dönüşüm! Bakan Uraloğlu projeyi açıkladı: Gemilere 7 gün 24 saat haberleşme sistemi
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
22.02.2026
13:35
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
13:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da kurulacak NAVDAT alıcı ve verici istasyonları ile gemilere 7 gün 24 saat kesintisiz haberleşme hizmeti sunulacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, 'Denizciliğin İnterneti Projesi' ve NAVDAT Projesi hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek 'Denizciliğin İnterneti Projesi' ve NAVDAT Projesi ile Türkiye'nin deniz haberleşme ve izleme altyapısını güçlendirdiklerini belirterek, "Bu projelerle Boğazlarımız başta olmak üzere kritik suyollarımızda dijitalleşmeyi ileri seviyeye taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizcilikte dijital dönüşüm! Bakan Uraloğlu projeyi açıkladı: Gemilere 7 gün 24 saat haberleşme sistemi

"VERİ İLETİŞİMİ GÜVENCE ALTINA ALINACAK"

Denizciliğin İnterneti Projesi kapsamında Türk Boğazlarında seyir halindeki gemilerin güvenliğini ve seyir emniyetini artırmak için bir dizi yenilikçi çözüm sunmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Projeyle, geleneksel fener ve şamandıra sistemlerinin izlenmesi, deniz ekosisteminin tehditlerinin belirlenmesi ve gemilerin takibi gibi önemli alanlarda dijital bir platform kurulması gerekliliğine çözüm oluşturmayı amaçlıyoruz. Projede kullanılacak olan uzak menzil haberleşme altyapıları, mevcut haberleşme altyapısına yedek olacak şekilde eklenerek veri iletişimi güvence altına alınacak. Boğazın farklı noktalarına yerleştirilecek 3 adet yüzer seyir yardımcısı ve 1 adet fener kulesi gibi yapılar; hidrografik, meteorolojik ve gemilerin seyir bilgilerini tespit edebilecek şekilde tasarlandı. Proje, gemi trafiğinin yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sunarak kritik suyollarında güvenli seyrüseferi kolaylaştıracak ve acil durum müdahalelerini destekleyecek."

Denizcilikte dijital dönüşüm! Bakan Uraloğlu projeyi açıkladı: Gemilere 7 gün 24 saat haberleşme sistemi

"GEMİ TRAFİĞİ YÖNETİMİNİ DİJİTAL ORTAMDA DAHA ETKİN HALE GETİRECEĞİZ"

Proje kapsamında kurulacak sistemle gemi trafiğinin daha etkin yönetileceğini vurgulayan Uraloğlu, "Denizciliğin İnterneti Projesi ile gemi trafiği yönetimini dijital ortamda daha etkin hale getireceğiz. Kritik suyollarımızda seyir süreçlerini daha yakından takip ederek operasyonel kabiliyetimizi artıracağız" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA GEMİLERE 7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ HABERLEŞME HİZMETİ SUNACAĞIZ"

NAVDAT Projesi ile deniz haberleşme sistemlerinde önemli bir modernizasyon sağlanacağını belirten Uraloğlu, "İstanbul'da kuracağımız NAVDAT alıcı ve verici istasyonları ile gemilere 7 gün 24 saat kesintisiz haberleşme hizmeti sunacağız. Bu sistem sayesinde gemilere grafik, metin ve multimedya içeriklerini daha hızlı şekilde iletebileceğiz" dedi.

Denizcilikte dijital dönüşüm! Bakan Uraloğlu projeyi açıkladı: Gemilere 7 gün 24 saat haberleşme sistemi

''ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUMLU HALE GETİRECEĞİZ''

NAVDAT sisteminin mevcut sistemlere göre daha yüksek veri aktarım kapasitesi sunduğunu ifade eden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu projeyle gemi ve kıyı istasyonları arasındaki iletişimi güçlendireceğiz. Denizcilik operasyonlarının etkinliğini artıracağız. Deniz kazalarının önlenmesine yönelik daha hızlı uyarı sistemi sağlayacağız ve mevcut sistemlerle uyumlu, sürdürülebilir ve ekonomik bir altyapı oluşturacağız. Deniz haberleşme altyapımızı daha modern, daha güçlü ve uluslararası standartlara uyumlu hale getireceğiz."

DENİZCİLİKTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Söz konusu projelerin Türkiye'nin denizcilik vizyonuna önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Hayata geçirdiğimiz projelerle deniz haberleşme altyapımızı güçlendiriyor, denizcilikte dijital dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

