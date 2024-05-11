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DENİZKURDU-II tatbikatında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nefes kesti!

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
11 May 2024 11:27 - Güncelleme : 11 May 2024 11:45

Milli Savunma Bakanlığı'nın başlattığı tatbikatlara bu kez Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eklendi. Adeta dünyada gösteri yapan tatbikatlar nefes kesti.

illi Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın devam ettiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın, Deniz Kuvvetleri unsurlarının geniş katılımıyla "Su Üstü Harbi, Denizaltı Harbi, Denizaltı Savunma Harbi ve Amfibi Harekat Eğitimleri" ile devam ettiği belirtildi.

DENİZKURDU-II TATBİKATINDA DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI NEFES KESTİ!

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere beğeni yağdı. Deniz Kuvvetleri'nin savaş ve kurtarma ekipmanlarının yer aldığı videolar adeta nefes kesti. Komutanlıkların tatbikatları havada karada yürütmesi de dünyada verilen bir mesaj oldu.

DENİZKURDU-II tatbikatında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nefes kesti! - 1. Resim

Son yıllarda Sanayi de hem ihracat lideri hem de üretim liderliğini elinde tutan Türkiye'nin bu tatbikatlarını Avrupa devletleri yakından takip ediyor. 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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