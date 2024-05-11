DENİZKURDU-II tatbikatında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nefes kesti!

11 May 2024 11:27 - Güncelleme : 11 May 2024 11:45

illi Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın devam ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın, Deniz Kuvvetleri unsurlarının geniş katılımıyla "Su Üstü Harbi, Denizaltı Harbi, Denizaltı Savunma Harbi ve Amfibi Harekat Eğitimleri" ile devam ettiği belirtildi.

DENİZKURDU-II TATBİKATINDA DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI NEFES KESTİ!

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere beğeni yağdı. Deniz Kuvvetleri'nin savaş ve kurtarma ekipmanlarının yer aldığı videolar adeta nefes kesti. Komutanlıkların tatbikatları havada karada yürütmesi de dünyada verilen bir mesaj oldu.

Son yıllarda Sanayi de hem ihracat lideri hem de üretim liderliğini elinde tutan Türkiye'nin bu tatbikatlarını Avrupa devletleri yakından takip ediyor.