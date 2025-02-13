Depolama sürekli bitiyor sorunundan muzdarip olanlar için dünyanın en küçük telefon SSD'si tanıtıldı

Akıllı telefon üreticileri, cihazlarının dahili depolama kapasitesini artırsa da, yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekimleri yapan kullanıcılar için bu alan hâlâ yeterli olmayabiliyor. Hele de içerik üretiyorsanız en büyük sorunlardan biri, cihazınızın hafızasının hızla dolması ve bulut depolama çözümlerinin hem maliyetli hem de internet bağlantısına bağımlı olması. İşte tam da bu noktada Planck SSD devreye girdi.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK SSD DİSKİ: PLANCK SSD

Planck SSD, iPhone ve Android cihazlar için geliştirilmiş "harici SSD" olarak tanıtıldı. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve 4K videolar çeken içerik üreticileri için tasarlandı. Profesyonel video çekimlerinde Apple ProRes 4K formatında 60 ve 120 fps hızlarında doğrudan SSD'ye kayıt yaparak kare düşmelerini ve depolama sınırlarını ortadan kaldırıyor.

Geleneksel HDD (sabit disk sürücüleri) yerine NVMe tabanlı bir disk olan Planck SSD, 10 Gbps veri aktarım hızı ve 1050 MB/s okuma/yazma performansı sunuyor. Bu özellik sayesinde cihazlarınız arasında çok daha hızlı dosya aktarımları gerçekleştirebiliyorsunuz.

SSD'ler, HDD'lere kıyasla çok daha hızlı, hafif ve dayanıklı oluyor. Hareketli parçaları olmadığı için darbelere karşı daha dirençli olan SSD'ler, aynı zamanda daha az enerji tüketerek telefon bataryasının daha uzun süre dayanmasını sağlıyor.

Akıllı telefonlar için dünyanın en küçük SSD'si olan Planck SSD, 1 TB depolama alanına sahip versiyonu için 125 dolar, 2 TB depolama sürümü içinse 199 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü.