Depremzede öğrenciler gururlandırdı! Geliştirdikleri projeyle ABD'den birincilikle döndüler

04 May 2024 15:33 - Güncelleme : 04 May 2024 16:23

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zorlu günler geçiren Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan lise öğrencileri, Amerika'da düzenlenen robotik kodlama yarışmasında büyük bir başarı elde etti.

Kendilerini geliştirdikleri STEM merkezinde eğitim gören öğrenciler, ABD'nin Houston şehrinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen 600 takımın yarıştığı FRC (First Robotics Competition) Dünya Şampiyonası'ndan birincilikle döndüler.

Depremzede öğrenciler, zorlu koşullara rağmen gösterdikleri azimle ve üstün performanslarıyla jüri özel ödülü olan Judges Award'ı almaya hak kazandılar. Bu başarılarıyla bölge halkına umut olan gençler, tüm olumsuzluklara rağmen birincilik elde ederek dikkatleri üzerlerine çektiler.

"ÇOK CİDDİ EĞİTİMLER VERİYORUZ"

Payas Stem Koordinatörü Cem Kağar, yaptığı açıklamada, depremin ardından yaşanan süreçte konteynerde ve çadırda çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Çalışmalarına devam ettikleri Stem merkezini 2016 yılında Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ve Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle kurduklarını anlatan Kağar, 2017 yılından beri FIRST Robotics Competition FRC turnuvalarına ve yarışmalarına sparc 5665 takımı olarak katıldıklarını aktardı.

Geçen yıl New York’ta aldıkları Impact Award ödülü sayesinde bu sene dünya şampiyonasına katılma hakkı elde ettikleri bilgisini paylaşan Kağar, sürecin anlatıldığı kadar basit olmadığını vurgulayarak şunları ekledi:

"Tabii ki şimdi burada bir çırpıda anlatıyoruz, ama bu süreç öyle basit ve kolay bir süreç değil, uzun yılların getirmiş olduğu birikimle, öğrencilerimize burada çok ciddi eğitimler veriyoruz. Biz Payas Stem Yapay Zeka Merkezi öğrencilerimizle beraber Sparc 5665 takımı olarak bölgemizde özellikle deprem sürecinde çok yoğun stem çalışmaları yürüttük. Daha sonra bunların tamamını toplanıp birlikte Amerika'daki dünya şampiyonasına katıldık, tabii ki dünya şampiyonası muhteşem bir deneyim. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinden takımlar var ve 600 üzerinde takımla orada yarışıyorsunuz. Çok kısıtlı ödül var, takım olarak yaptığımız bu özellikle stem alanındaki çalışmalardan dolayı orada jüri özel ödülünü almaya hak kazandık."

"HİÇ YABANCILIK ÇEKMEMİŞTİM"

Payas Stem Öğrencisi olan 15 yaşındaki Beyza Kurt, ilk kez yurt dışına çıktığını ve böyle bir deneyim yaşadığını belirtti. Yarışmaya 49 ülkeden katılım olduğunu, çok farklı kültürler gördüklerini ve takımca gösterdiği çabalarla jüri birincilik ödülünü kazandıklarını ifade eden Kurt, şunları ekledi:

İlk defa Amerika'ya gidiyorum hatta ilk defa yurt dışına çıkıyorum. Amerika çok farklı bir yerdi özellikle bizim bulunduğumuz yarışmada da çok farklı insanlar vardı. Çok farklı ülkelerden insanlar vardı ama herkes çok güler yüzlüydü, herkes çok tatlıydı yani hiç yabancılık çekmemiştim."

Bölgesel olarak düzenlenen yarışmada ödül alarak Amerika'da düzenlenen yarışmaya katılmaya hak kazındıklarını belirten Payas Stem Öğrencisi Buğrahan Kutlu (17), "Bu şampiyonaya her takım istediği gibi giremiyor bu yarışmadan önceki Regional yani bölgesel yarışmalarda prestijli bir ödül almanız gerekiyor. İlk önce bu yarışmaya girmek için, biz de sparc 5665 takımı olarak 2023 bu ödülümüzü alarak 2024 Houston’da yarışmaya hak kazandık" ifadelerini kullandı.

"AMERİKA BENİM İÇİN HAYALDİ"

Amerika’da düzenlenen yarışmaya katılmanın kendisi için hayal olduğunu belirten Payas Stem Öğrencisi Ceylin Naz Yalçınkaya (16), "Amerika birkaç yıl önce sadece benim için bir hayaldi stem merkezimiz sayesinde Amerika’ya gidip müthiş bir dünya şampiyonasına katılma şansı bulduk. Şampiyonanın ortamını solumak o ortamda bulunmak ortamda yarışmak bile bizim için büyük bir perspektif değişikliği oldu. Cem hocamıza, Teslime hocamıza ve Birol hocamıza çok teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BİR DENEYİM OLDU"

Çalışmalarıyla birinciliği hak ettiklerini belirten Payas Stem Öğrencisi Kayhan Övünç Uysal (17), "Elimizden geleni yaptık ve takımca çalışmamız, birlik ve beraberliğimizle jüri özel ödülünü kazandığımızı düşünüyorum. Her yerden insanlar vardı kültüre de etkileşim çok iyiydi, çok güzel bir deneyim oldu. Müdürümüz Cem Kağar’a, Teslime Kağar hocamıza, Belediye Başkanımız Bekir Altan ’ada çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.