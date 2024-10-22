Depresyon tedavisi, yeni yöntemle kolaylaşacak: Bu kulaklık, ruh sağlığınızı iyileştiriyor

22 Ekim 2024 10:13 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:13

Depresyon, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 280 milyondan fazla insanı etkileyen büyük bir ruh sağlığı problemi. Bu sorunla mücadelede, etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış tedavi yöntemleri kullanılsa da tedavilerin sonuçları kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Yeni geliştirilen bir kulaklık ise evde depresyon tedavisi için umut vaat ediyor.

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Depresyon, günümüzde dünyada milyonlarca insanı etkileyen ruh sağlığı problemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Stres, kaygı, sosyal baskılar ve yaşam koşullarındaki değişikliklerle birlikte pek çok insan küçük veya büyük bir şekilde bu hastalıkla cebelleşiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2022 verisine göre dünya çapında 280 milyon kişi depresyondan muzdarip.

Depresyon belirtileri ve tedavi yöntemleri, kişiden kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte her tedavi herkes için etkili olmuyor. İlaç tedavilerinin yan etkileri ve kişiden kişiye değişen sonuçları nedeniyle pek çok hasta uzun süreli bir çözüm bulamıyor. İşte tam bu noktada yeni bir umut ışığı doğdu: Evde kullanılabilen, beyni uyararak tedavi eden bir kulaklık.

DEPRESYON TEDAVİ EDEN KULAKLIK, ÇIĞIR AÇABİLİR

Beyni uyararak tedavi sağlayan kulaklık, evde depresyonu tedavi etme konusunda çığır açabilecek nitelikte. Yapılan araştırmaya göre, tedavi 10 hafta içinde hastaların yüzde 57,5'inde tüm depresyon belirtilerini hafifletiyor. Uzmanlar, bu bulguların depresyonun gelecekteki tedavisi üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini söylüyor.

Araştırma ayrıca, kulaklığın denemeye katılan hastaların yüzde 64,2'sinde belirtileri iyileştirdiğini gösterdi. Nature Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada, cihazın kullanımıyla ilişkili ciddi yan etkiler bildirilmedi. Londra'da Duygudurum Bozuklukları Merkezi Direktörü Allan Young, "Bu sonuçlar çok heyecan verici ve depresyonun gelecekteki tedavisinde önemli bir etkiye sahip olmaya hazır" dedi.

Young, "Dünya genelinde majör depresyon yeterince tedavi edilmiyor ve mevcut tedavi yöntemlerinin önemli sınırlamaları var. Bu çalışma, tedavinin hem etkili hem de iyi tolere edildiğini gösteriyor; şu anda etkili tedavi seçenekleri bulmakta zorlanan hastalara hayati bir alternatif sunuyor" diye ekledi.

KULAKLIK NASIL ÇALIŞIYOR?

Flow Neuroscience kulaklığı, depresyon hastalarında beyindeki düşük aktivite ile bölgeyi uyarmak için transkraniyal doğru akım stimülasyonu (tDCS) adı verilen invaziv olmayan bir beyin uyarım tekniği kullanıyor. Uyarım, hastaların evde güvenle kullanabileceği ticari olarak temin edilebilen bir cihaz aracılığıyla sağlanıyor.

ANTİDEPRESENLA KULLANILDIĞINDA DAHA ETKİLİ OLDU

Araştırmadaki hastalar, antidepresanları uzun süreli ve sabit dozda kullanıyordu, ancak çalışmaya katıldıklarında hâlâ orta ila şiddetli derecede depresyon yaşıyorlardı. Cihazın antidepresan ile birlikte kullanılması daha da iyi sonuçlar verdi. Araştırmaya katılan 174 depresyon hastasında, antidepresanla birlikte kullanımda iyileşme oranları yüzde 67,1'e çıktı.

Çalışmanın kıdemli yazarı ve duygusal sinirbilim ve psikoterapi profesörü olan Cynthia Fu, depresyon yükünün şu anda 280 milyon insanı etkilediğini belirtti ve ekledi:

"Antidepresan ve terapi kombinasyonu genellikle birçok kişi için etkili olsa da bazı insanlar için ilaçların yan etkileri rahatsız edici olabilir. Çalışmamız, tDCS'nin güvenli ve etkili bir alternatif olduğunu ve ihtiyacı olanlara yardımcı olma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.”