Diablo 4 tamamen ücretsiz oldu! Sınırlı bir süreyle geçerli

24 Ocak 2025 17:48 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 17:48

En iyi aksiyon ve rol yapma oyunları arasında gösterilen Diablo 4, Spiritborn DLC'si ile birlikte tamamen ücretsiz oldu. Ancak bu kampanyanın sınırlı süreyle geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca kampanya süresi boyunca oyun indirimli fiyatla satılacak.

God of War Ragnarök ücretsiz oldu! Ama bir şartla

God of War Ragnarök ücretsiz oldu! Ama bir şartla

Geçtiğimiz günlerde God of War Ragnarök, PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olmuştu. Şimdi de Blizzard Entertainment'in popüler aksiyon-rol yapma oyunu Diablo 4, tamamen ücretsiz oldu. Sınırlı süreyle geçerli olacak bu kampanya kapsamında 28 Ocak 2025 tarihine kadar, PC kullanıcıları Steam üzerinden üzerinden oyunu ücretsiz olarak deneyimleyebilecek.

SPİRİTBORN DLC'Sİ DE ÜCRETSİZ

Kampanya kapsamında oyuncular, Diablo 4'ün son genişleme paketi olan Spiritborn DLC'sini de tamamen ücretsiz olarak oynama şansına sahip olacak. Yeni bir sınıf ve taze içeriklerle dolu bu DLC, deneme süresi boyunca oyunun sunduğu yenilikleri keşfetmek için ideal bir fırsat sunuyor.

Ücretsiz deneme sürecinde oyunu beğenen oyuncular için özel bir indirim de mevcut. Normalde Steam'de 49,99 dolar fiyatıyla satışta olan Diablo 4, Battle.net üzerinden 27,99 dolar gibi cazip bir fiyatla satın alınabilecek. Bu fırsat da kampanya süresi boyunca geçerli olacak.

NASIL KATILABİLİRSİNİZ?