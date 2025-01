God of War Ragnarök ücretsiz oldu! Ama bir şartla

16 Ocak 2025 14:25 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 14:25

Sony, en popüler PlayStation oyunları arasında olan God of War serisinin son oyunu Ragnarök'ü ücretsiz olarak oynama fırsatı sundu. Ancak bir şartla: PlayStation Plus servisine abone olmanız gerekiyor. Zaten aboneyseniz, God of War Ragnarök ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. PS Plus Ocak 2025 oyun kataloğuna eklenen diğer yapımlar da duyuruldu.

Sony, hem web sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile PlayStation Plus​ Ocak 2025 oyun kataloğu seçkisini duyurdu. Paylaşılan detaylara göre, PS Plus Extra üyelerine 9, Premium (Türkiye'de Deluxe olarak geçiyor) üyelerine ise 2, toplamda 11 tane oyun bedava sunulacak. Bunlar arasında ise en dikkat çekeni God of War Ragnarök oldu. PLAYSTATİON PLUS OCAK 2025 OYUN KATALOĞU God of War Ragnarök | PS4 + PS5

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4 + PS5

Atlas Fallen: Reign of Sand | PS5

SD Gundam Battle Alliance | PS4 + PS5

Sayonara Wild Hearts | PS4

ANNO: Mutationem | PS4 + PS5

Orcs Must Die 3 | PS4 + PS5

Citizen Sleeper | PS4 + PS5

Poker Club | PS4

Indiana Jones and the Staff of Kings | PS4 + PS5

Medievil 2 | PS4 + PS5 ESSENTİAL ABONELERİNE YOK Listede yer alan tüm oyunlar, 21 Ocak 2025'ten itibaren erişilebilir olacak. Öte yandan PS Plus Essential aboneleri ne yazık ki bu oyunlara erişemeyecek. Bu ay sizin oynayabileceğiniz 3 oyun mevcut: Suicide Squad: Kill the Justice League

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

The Stanley Parable: Ultra Deluxe PLAYSTATİON PLUS TÜRKİYE FİYATI NE KADAR? Merak edenler için PlayStation Plus Türkiye üyelik ücretleri şu şekilde: PlayStation Plus Essential: Aylık 175 TL, 3 aylık 440 TL, yıllık 1,400 TL

PlayStation Plus Extra: Aylık 260 TL, 3 aylık 720 TL, yıllık 2,340 TL

PlayStation Plus Deluxe (Premium'un Türkiye versiyonu): Aylık 305 TL, 3 aylık 830 TL, yıllık 2,740 TL