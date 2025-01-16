God of War Ragnarök ücretsiz oldu! Ama bir şartla
Sony, en popüler PlayStation oyunları arasında olan God of War serisinin son oyunu Ragnarök'ü ücretsiz olarak oynama fırsatı sundu. Ancak bir şartla: PlayStation Plus servisine abone olmanız gerekiyor. Zaten aboneyseniz, God of War Ragnarök ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. PS Plus Ocak 2025 oyun kataloğuna eklenen diğer yapımlar da duyuruldu.
Sony, hem web sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile PlayStation Plus Ocak 2025 oyun kataloğu seçkisini duyurdu. Paylaşılan detaylara göre, PS Plus Extra üyelerine 9, Premium (Türkiye'de Deluxe olarak geçiyor) üyelerine ise 2, toplamda 11 tane oyun bedava sunulacak. Bunlar arasında ise en dikkat çekeni God of War Ragnarök oldu.
PLAYSTATİON PLUS OCAK 2025 OYUN KATALOĞU
- God of War Ragnarök | PS4 + PS5
- Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4 + PS5
- Atlas Fallen: Reign of Sand | PS5
- SD Gundam Battle Alliance | PS4 + PS5
- Sayonara Wild Hearts | PS4
- ANNO: Mutationem | PS4 + PS5
- Orcs Must Die 3 | PS4 + PS5
- Citizen Sleeper | PS4 + PS5
- Poker Club | PS4
- Indiana Jones and the Staff of Kings | PS4 + PS5
- Medievil 2 | PS4 + PS5
ESSENTİAL ABONELERİNE YOK
Listede yer alan tüm oyunlar, 21 Ocak 2025'ten itibaren erişilebilir olacak. Öte yandan PS Plus Essential aboneleri ne yazık ki bu oyunlara erişemeyecek. Bu ay sizin oynayabileceğiniz 3 oyun mevcut:
- Suicide Squad: Kill the Justice League
- Need for Speed Hot Pursuit Remastered
- The Stanley Parable: Ultra Deluxe
PLAYSTATİON PLUS TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Merak edenler için PlayStation Plus Türkiye üyelik ücretleri şu şekilde:
- PlayStation Plus Essential: Aylık 175 TL, 3 aylık 440 TL, yıllık 1,400 TL
- PlayStation Plus Extra: Aylık 260 TL, 3 aylık 720 TL, yıllık 2,340 TL
- PlayStation Plus Deluxe (Premium'un Türkiye versiyonu): Aylık 305 TL, 3 aylık 830 TL, yıllık 2,740 TL