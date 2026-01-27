Dijital hizmet platformu Her İş Cepte yatırım aldı

Yatırımın, şirketin yaklaşık 75 milyon TL’lik değerleme üzerinden tamamlandığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre söz konusu kaynak, yazılım altyapısının geliştirilmesi, ürün tarafındaki iyileştirmeler ve platformun yeni şehirler ile hizmet kategorilerine açılması için kullanılacak.

Halihazırda İstanbul, Ankara ve Bursa’da faaliyet gösteren Her İş Cepte, bu yatırımla birlikte kademeli olarak Türkiye geneline yayılmayı hedefliyor. Platform, tadilat, bakım-onarım, temizlik, nakliye gibi farklı hizmet alanlarında çalışan kişi ve işletmelerle, bu hizmetleri talep eden kullanıcıları aynı çatı altında buluşturuyor.

PAZAR ARAŞTIRMASI VE KULLANICI GERİ BİLDİRİMLERİYLE ŞEKİLLENDİ

Her İş Cepte Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Yavuz, platformun ortaya çıkış sürecinin yaklaşık 1–1,5 yıllık bir yazılım geliştirme ve pazar araştırması sürecine dayandığını belirtti. Yavuz, sektördeki benzer uygulamalarda karşılaşılan sorunları analiz ederek ürünü buna göre şekillendirdiklerini söyledi.

Yavuz, “Hizmet alanlarla hizmet verenler arasındaki dengeyi gözeten bir yapı kurmaya çalıştık. Kullanıcıların en çok şikâyet ettiği noktaları ve beklentilerini dikkate alarak sistemi buna göre tasarladık” dedi.

HEDEF: DAHA FAZLA ŞEHİR VE DAHA GENİŞ HİZMET AĞI

Şirket, aldığı yatırımla birlikte operasyonel kapasitesini artırmayı ve Türkiye genelinde daha fazla şehirde aktif olmayı planlıyor. Aynı zamanda platformda sunulan hizmet kategorilerinin de genişletilmesi hedefleniyor.

Hizmet ekonomisinin giderek daha fazla dijital platformlar üzerinden şekillendiği bir dönemde, Her İş Cepte gibi çok kategorili pazar yerleri, hem bireysel ustalar hem de küçük işletmeler için yeni bir müşteri kanalı oluşturmayı amaçlıyor.