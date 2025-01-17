Dijital Nokia Müzesi erişime açıldı: Geçmişten bugüne tüm telefonlar bir arada!

17 Ocak 2025 16:03 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 16:04

Finlandiya'daki Aalto Üniversitesi, 1990'lardan 2017'ye kadar Nokia'nın tasarım tarihini içeren 700'den fazla içerikten oluşan bir dijital arşiv oluşturdu. Arşiv, markanın geçmişten bugüne tüm telefonlarını tek bir yerde görüntüleme imkanı sunuyor.

Cep telefonlarının ilk zamanlarından bu yana ne kadar yol katettiğini bilmeyen yoktur. Ancak günümüzün akıllı telefonları, ne kadar güçlü olursa olsun o sağlam, eskimeyen klasikler gibi bir his uyandırmıyor. Bir dönemin efsane markası Nokia​'nın tarihine yolculuk yapacağınız bir dijital arşiv sayesinde sizler de bir anlığına eski günlere geri dönebilirsiniz.

NOSTALJİ SEVERLER İÇİN NOKİA TASARIM ARŞİVİ AÇILDI

Finlandiya​'daki Aalto Üniversitesi'nin öncülüğünde oluşturulan Nokia Tasarım Arşivi, 1990'ların ortalarından 2017'ye kadar uzanan 700'den fazla özenle seçilmiş içeriği barındırıyor. Bunlar arasında eskizler, fotoğraflar, sunumlar ve hatta röportajlar yer alıyor. Ancak daha da fazlasını isteyenler için; 20 bin öğeden ve 959 GB'lık dijital dosyadan oluşan bir arşiv de mevcut.

Projenin Baş Araştırmacısı Profesör Anna Valtonen, "Nokia'nın ilk yıllarında, insanları, nasıl yaşadıklarını, onları neyin harekete geçirdiğini anlamaya yönelik gerçek bir istek vardı. Şimdi de AI ile benzer bir toplumsal dönüşüm noktasındayız. Henüz kimse bunun ne olduğunu somutlaştırmadı, ama insanları olasılıklar üzerine düşünmeye teşvik etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Arşivi ziyaret etmek, Nokia'nın tasarım tarihinin içinde, "interaktif bir kelime bulutunda" süzülmek gibi hissettiriyor. "Mobil Oyunlar" gibi konuları kapsayan arşiv, efsanevi Snake oyununun doğuşuna dair bilgiler de sunuyor. Ayrıca "Telefonlar", "Moda" ve "Aksesuarlar" gibi başlıkları içeriyor.

Kullanıcılar koleksiyonu ürünlere, estetiğe, tasarım süreçlerine ve stratejiye göre filtreleyebilir veya Nokia'nın vizyonunun nasıl geliştiğini görmek için belirli yıllara dalabilir.