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 | Ömer Faruk Dogan

Dinozorlardan bile büyük! Okyanuslara hükmeden 'gerçek bir deniz canavarı' bulundu

Jeologlar, 66 milyon yıl önce okyanuslara hükmetmiş bir deniz canavarı olan mosasaura ait dev bir omurga kemiği keşfetti. Geç Kretase döneminde yaşamış deniz kertenkelesi, yaklaşık 15 metre uzunluğa ve 9 ton ağırlığa ulaşabiliyordu. Fosil o kadar büyük ki, karadaki birçok dinozoru bile geride bırakıyor.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 10:19

Bilim insanları, bir zamanlar okyanuslara hükmetmiş dev bir "deniz canavarının" kalıntılarının jeologlar tarafından Mississippi Nehri'ndeki bir nehir kıyısında ortaya çıkarıldığını söyledi. Jeologlar, Geç Kretase döneminde (yaklaşık 82 ila 66 milyon yıl önce) yaşayan ve devasa bir deniz kertenkelesi türü olan mosasaura ait fosilleşmiş tek bir omurga kemiği buldu.

GERÇEK BİR DENİZ CANAVARI

Mississippi Çevre Kalitesi Departmanı Jeoloji Ofisi'nden Jeolog James Starnes, Hattiesburg American gazetesine verdiği demeçte, "Bu, gerçek bir deniz canavarı" ifadesini kullandı.

Dinozorlardan bile büyük! Okyanuslara hükmeden 'gerçek bir deniz canavarı' bulundu

Okyanusların avcıları olan mosasaurlar, en büyük boyutlarında yaklaşık 9 bin kilogram ağırlığa ve 15 metre uzunluğa ulaşabiliyorlardı.

Starnes, Live Science sitesine yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu hemen anladım ama boyutundan dolayı tamamen hayrete düştüm. Bir fosil bulduğunuzda (profesyonel olsanız bile) hissettiğiniz heyecan asla kaybolmaz. Ancak daha önce hiç görmediğiniz bir şeyi bulduğunuzda, o sevinç tarifi imkânsız bir hale gelir" diye konuştu.

15 Nisan'da bulunan deniz sürüngenine ait kemiğin, Mississippi eyaletinde şimdiye kadar keşfedilen en büyük fosillerden biri olduğu belirtildi. Starnes, canlının, karada dolaşan dinozorların çoğundan daha büyük olduğunu sözlerine ekledi.

2022 yılında Fas'ta bir başka dev mosasaur türü olan Thalassotitan atrox keşfedilmişti. Cretaceous Research dergisinde tanımlanan dev deniz kertenkelesinin boyu 9 metreye kadar uzuyor ve modern iguanalar ile monitör kertenkelelerinin uzak bir akrabası.

Bazı mosasaurlar balık ve mürekkep balığı gibi küçük avları yemek üzere evrimleşirken, aralarında İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nden bilim insanlarının da bulunduğu uzmanlar, yeni keşfedilen mosasaurun diğer tüm deniz sürüngenlerini avlamak üzere evrimleştiğini öne sürüyor.

MOSASAURLAR NASIL YOK OLDU?

Mosasaurlar Kretase döneminin sonunda, yaklaşık 66 milyon yıl önce, gezegendeki tüm türlerin yaklaşık yüzde 75'inin soyunun tükendiği K-Pg olayı sırasında ortadan kayboldu.

Soylarının tükenmesinin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, Meksika'daki Yucatan Yarımadası'na büyük bir asteroid çarpmasıyla ilişkili olduğu düşünülüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Mosasaur nedir?
Mosasaur, Geç Kretase döneminde yaşamış, denizlerde hüküm süren devasa bir deniz sürüngenidir.
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