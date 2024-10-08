Discord Rusya'da yasaklandı! Gerekçesi ise dikkat çekti

08 Ekim 2024 21:21 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 21:23

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Discord adlı popüler mesajlaşma ve sosyal medya platformunun, yasal zorunlulukları karşılamadığı gerekçesiyle ülkede erişime kapatıldığını duyurdu.

Discord'a herhangi bir erişim engeli bulunmuyor

Discord'a herhangi bir erişim engeli bulunmuyor

Rusya​, popüler mesajlaşma platformu Discord​'a erişimi yasakladı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Discord’un Rusya yasalarını ihlal ettiğini belirtti.

Roskomnadzor'un açıklamasında, platformun terörist ve aşırıcı faaliyetler için kullanıldığı, bu faaliyetler aracılığıyla insanların kandırıldığı ve yasa dışı içeriklerin, özellikle uyuşturucu satışının, yayıldığı ifade edildi. Bu sebeple uygulamaya erişim engeli getirildiği duyuruldu.

DISCORD'A DAHA ÖNCE CEZA KESİLMİŞTİ!

Geçen yıl, mahkeme kararıyla Discord’a, yasa dışı içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle 6 milyon ruble (yaklaşık 62 bin dolar) para cezası verildiği hatırlatıldı.

Ayrıca, Roskomnadzor’un Discord yönetimine, 947 yasa dışı içeriğin kaldırılması için daha önce talepte bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Discord, 2015 yılında bilgisayar oyuncuları için daha verimli bir iletişim platformu olarak hayata geçirilmişti.