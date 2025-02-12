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 | Ömer Faruk Dogan

Disney Plus Türkiye, reklamlı abonelik paketini başlattı: Mevcut üyelere dikkat çeken uyarı

Disney+ Türkiye pazarında reklamlı abonelik dönemini başlattı. Mevcut kullanıcılar, bir sonraki fatura döneminden itibaren otomatik olarak reklamlı pakete geçirilecek. Reklam görmek istemeyenler ise ekstra ödeme yapmak zorunda kalacak. Yeni fiyatlar ve detaylar resmi olarak açıklandı.

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Disney Plus Türkiye, reklamlı abonelik paketini başlattı: Mevcut üyelere dikkat çeken uyarı
KAYNAK:
Donanim Haber
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 13:50

Dijital yayın platformları arasındaki rekabet giderek sertleşirken, Disney+ Türkiye'de abonelik sistemini kökten değiştirerek yeni bir döneme adım attı. Reklamlı abonelik modelini bugün kullanıma sundu. Yeni paketler ve fiyatları da belli oldu. Disney+'a önceden üye olan herkes, bir sonraki fatura döneminden itibaren otomatik olarak reklamlı aboneliğe geçirilecek. İçerikleri reklamsız izlemeye devam etmek istiyorlarsa, reklamsız pakete geçmeleri gerekecek, bunun da fiyatı yüzde 50 daha fazla.

Disney+ reklamlı abonelik paketi fiyatları

DISNEY+ REKLAMLI ABONELİKTE NELER DEĞİŞİYOR?

Reklamlı ve reklamsız paketler arasındaki fark, sadece reklam gösterimi olacak. İçerik kütüphanesi ve teknik özellikler bakımından iki abonelik modeli arasında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

DISNEY+ REKLAMLI VE REKLAMSIZ ABONELİK FİYATLARI

Yeni sistemde, reklamsız paketi tercih etmeyen kullanıcılar, içerikleri izlerken reklamlarla karşılaşacak. Disney+'ın açıklamasına göre, reklamlı abonelikte içeriklerin başında ve bazı dakikalarında 30'dan fazla markanın reklamları gösterilecek. Fiyatlar şu şekilde:

- Reklamlı abonelik: Aylık 164,90 TL, yıllık 1.649,00 TL

- Reklamsız abonelik: Aylık 349,90 TL, yıllık 3.499,00 TL

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Sıkça Sorulan Sorular

Disney Plus dizileri neler?
Disney+, Marvel ve Star Wars gibi stüdyoların yapımlarıyla birlikte Hulu orijinal içeriklerini bünyesinde barındırıyor. Platformda 600'den yabancı dizi ve film yer alırken; Sen Çal Kapımı, Bay Yanlış, Kiraz Mevsimi, Aşk Mantık İntikam gibi Türk dizileri de kullanıcılara sunuluyor.
ETİKETLER
#disney+
#dijital platform
#Teknoloji
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