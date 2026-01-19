Menü Kapat
TGRT Haber
CANLI
Teknoloji
Editor
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Doğalgazı tahtından eden dev projeyi İngiltere devreye alıyor: Fiyatlar yüzde 40 ucuzladı

İngiltere, düzenlediği ihalede 8,4 GW rüzgar enerjisi kapasitesi tahsis ederek 10 milyon haneye yetecek elektrik üretiminin önünü açtı. Ortaya çıkan fiyatlara göre rüzgar enerjisi doğalgaz santrallerinden yüzde 40, nükleer santrallerden ise yüzde 30 daha ucuz hale geldi.

Doğalgazı tahtından eden dev projeyi İngiltere devreye alıyor: Fiyatlar yüzde 40 ucuzladı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 11:55

İngiltere bugüne kadarki en kritik açık deniz rüzgar enerjisi ihalelerinden birini başarıyla tamamladı. Electrek'in haberine göre, AR7 olarak adlandırılan son tahsis turunda, Avrupa tarihinin en büyük açık deniz rüzgar ihalesi rekoru kırılarak toplam 8,4 gigavatlık (GW) kapasite sahiplerini buldu.

Dağıtılan devasa kapasite, yaklaşık 10 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabilecek temiz anlamına geliyor. Kapasitenin 8,2 GW'lık kısmı sabit tabanlı projelerden oluşurken, yaklaşık 200 megavatlık (MW) kısmı ise yüzer rüzgar santrallerine ayrıldı.

DOĞALGAZ VE NÜKLEERDEN ÇOK DAHA HESAPLI

İhalede yaşanan yoğun rekabet, fiyatların beklenenin çok altına inmesini sağladı. Megavat-saat (MWh) başına ortalama kullanım fiyatı ve Galler'de 91,20 sterlin, İskoçya'da ise 89,49 sterlin seviyelerinde gerçekleşti.

Ortaya çıkan rakamlar, ülkede yeni fosil yakıt veya nükleer santral inşa etme ve işletme maliyetlerinin oldukça altında kaldı. Yapılan hesaplamalara göre İngiltere'de yeni doğalgaz santrallerinin maliyeti yaklaşık 147 sterlin, yeni nükleer santrallerin maliyeti ise 124 sterlin civarında seyrediyor.

Mevcut tablo, son ihaleden elde edilecek rüzgar enerjisinin doğalgaza kıyasla kabaca yüzde 40, nükleer enerjiye kıyasla ise yaklaşık yüzde 30 daha ucuz olduğunu kanıtlıyor.

TÜKETİCİYE MİLYARLARCA STERLİNLİK TASARRUF SAĞLIYOR

8,4 GW'lık yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye girmesiyle birlikte, doğalgaz santrallerine olan bağımlılığın azalması ve tüketicilerin yılda yaklaşık 1,7 milyar sterlin tasarruf etmesi öngörülüyor.

Avrupa'da şimdiye kadar düzenlenen en rekabetçi ihalelerden biri olan AR7 turunda, toplam potansiyeli 24 GW olan 19 proje yarıştı. Katılımın yüksek olması fiyatları aşağı çekerken, açık deniz rüzgar maliyetlerinin ne kadar düştüğünü de gözler önüne serdi.

