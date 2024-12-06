Donald Trump, ikinci dönem ekibini şekillendiriyor: Yapay zeka ve kripto sorumlusu belirlendi

06 Aralık 2024 16:33 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 16:40

Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde kripto para ve yapay zeka politikalarını yönetecek ismi belirledi. Girişimci ve yatırımcı David Sacks, "Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı" olarak atandı. Sacks, kripto para için yasal bir çerçeve oluşturma ve teknoloji alanında danışmanlık yapma gibi görevler üstlenecek.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, perşembe günü Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, girişim yatırımcısı ve podcaster David Sacks'ın Trump yönetiminde "Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı" olarak görev yapacağını duyurdu.

2. Trump döneminde, hükümetin yapay zeka ve kripto para politikalarına rehberlik edecek olan David Sacks'ın yürüteceği çalışmalar arasında, kripto para için yasal bir çerçeve oluşturmanın yanı sıra bilim ve teknoloji konusunda bir başkanlık danışmanlar konseyine liderlik etmek de yer alıyor.

"AMERİKA'YI KÜRSEL BİR LİDER HALİNE GETİRMEYE ODAKLANACAK"

Donald Trump, yaptığı açıklamada "David'in Amerika'yı her iki alanda da açık bir küresel lider haline getirmeye odaklanacağını" belirterek, "İnternette ifade özgürlüğünü koruyacak ve bizi Büyük Teknoloji önyargısı ve sansüründen uzaklaştıracak" ifadelerini kullandı. Büyük Teknoloji (Big Tech); bilgi teknolojisi endüstrisinde önde gelen beş büyük şirketi (Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft) temsil ediyor.

Söz konusu atama kararı, ikinci Trump yönetiminin kampanyasını destekleyen Silikon Vadisi figürlerini ödüllendirdiğini gösteriyor. Bu aynı zamanda yönetimin kripto para girişimcilerinin genel olarak desteklediği politikalar için bastıracağını da gösteriyor.

Sacks bu yılın başlarında Trump'ın en büyük destekçilerinden biri haline gelmiş ve San Francisco'daki malikanesinde o zamanki Cumhuriyetçi aday için bir bağış toplama etkinliğine ev sahipliği yapmıştı. Kişi başı 50 bin dolara satılan biletler, Trump ile fotoğraf çektirmek gibi avantajlar içeren 300 bin dolarlık bir kademeye sahipti.

DAVİD SACKS KİMDİR?

David Sacks, Yammer'ı 2012 yılında Microsoft'a 1,2 milyar dolara satan bir risk sermayedarı ve girişimcidir. Kendisi aynı zamanda 1990'larda PayPal'da çalışmış olan Elon Musk ve Peter Thiel'in de aralarında bulunduğu önde gelen teknoloji figürleri ve yatırımcılardan oluşan gayri resmi bir kulüp olan "PayPal mafyası" ile de bağlantılı.

Sacks son yıllarda, yatırımcı arkadaşları Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis ve David Friedberg ile birlikte "All-In" podcast'ine ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor. Trump paylaşımında bu podcast'i "arkadaşlarıyla birlikte ekonomik, siyasi ve sosyal konuları tartıştıkları, teknoloji alanındaki en iyi podcast" olarak nitelendirdi.