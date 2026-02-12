Donald Trump karşıtları ChatGPT'yi boykot ediyor: "Kullanmayı bırakın"

Yapay zeka devi OpenAI'ın üst düzey yöneticilerinin Donald Trump yönetimiyle olan mali ilişkileri ve ICE ile yapılan iş birlikleri nedeniyle ChatGPT'ye karşı "QuitGPT" adı verilen bir boykot kampanyası başlatıldı.

ABD merkezli bir grup aktivist, OpenAI ve popüler sohbet robotu ChatGPT'nin Trump yönetimiyle olan bağlarını gerekçe göstererek platforma karşı geniş çaplı bir boykot çağrısında bulundu. Geçtiğimiz ayın sonlarında ortaya çıkan "QuitGPT" hareketi, kısa sürede o kadar çok büyüdü ki ünlü oyuncu Mark Ruffalo'nun kampanyaya destek veren paylaşımı 1,6 milyondan fazla beğeni aldı.

Sitedeki verilere göre, harekete imza atan veya sosyal medyada paylaşan destekçi sayısı bir hafta içinde 112 binden 700 binin üzerine çıktı.

MİLYON DOLARLIK BAĞIŞLAR TEPKİ ÇEKTİ

Kampanyanın fitilini ateşleyen asıl neden: OpenAI Başkanı Greg Brockman ve eşinin eylül ayında Donald Trump'ı destekleyen MAGA Inc. siyasi eylem komitesine yaptığı 25 milyon dolarlık rekor bağış oldu. Şirketin CEO'su Sam Altman'ın da Trump'ın yemin töreni fonuna tıpkı Tim Cook, Amazon, Google ve Meta gibi teknoloji devleriyle birlikte 1 milyon dolarlık katkıda bulunduğu ortaya çıktı.

Brockman, Trump'ın seçim zaferinin ardından sosyal medyada paylaştığı mesajda, "Trump'ın kampanyasının teknolojiye yönelik yaklaşımı beni cesaretlendirdi. Genel olarak teknolojide, özellikle de yapay zekada liderlik etmek, Amerika'nın dünyanın lideri olmaya devam etmesinin ve demokratik değerleri korumasının yoludur" demişti.

Bununla birlikte QuitGPT organizatörleri, tepkilerini yalnızca siyasi bağışlarla sınırlı tutmuyor. Aktivistler, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE), işe alım süreçlerinde OpenAI'ın GPT-4 modeline dayalı bir özgeçmiş tarama aracı kullandığını öne sürüyorlar.

Bu durumu "otoriterliğin yükselişine katkı" olarak yorumlayan grup, internet sitesinde yer alan mesajında "ChatGPT, Trump'ın en büyük bağışçısı ve ICE, ChatGPT kullanıyor. Artık onu bırakmanın zamanı geldi" ifadelerine yer vererek kullanıcıları ChatGPT üyeliklerini iptal etmeye çağırdı.