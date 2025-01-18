Donald Trump, kripto para duyurusu ile kafaları karıştırdı! 'TRUMP Meme Coin' rekor kırdı

18 Ocak 2025 14:57 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 15:00

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarından TRUMP Meme Coin adlı yeni bir kripto para birimini duyurdu. Duyurunun ardından, Solana tabanlı TRUMP Coin hızla değer kazanarak piyasa değeri 2,5 milyar dolara ulaştı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ABD​ Başkanı seçilen Donald Trump, sosyal medya platformları X ve Truth Social​ hesaplarından yaptığı açıklamada yeni bir kripto para birimi olan TRUMP Meme Coin'i duyurdu. Trump, paylaşımında "Yeni resmi Trump meme'i burada! Çok özel Trump topluluğuma katılın. İyi eğlenceler" ifadelerini kullandı. Duyuru, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

'TRUMP COİN' NEDİR? PİYASA DEĞERİ UÇTU

Analiz şirketi Coinmarketcap verilerine göre, TRUMP Meme Coin son 24 saatte değerini yüzde 92,5 artırarak 12,5 dolara ulaştı. Coin'in toplam piyasa değeri ise yaklaşık 2,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Trump'ın duyurusu sonrası, TRUMP Coin'in işlem hacmi ve popülaritesi hızla artış gösterdi.

Trump tarafından paylaşılan internet sitesinde, TRUMP Coin'in popüler bir blockchain ağı olan Solana üzerinde geliştirildiği belirtildi. Şu anda dolaşımda 200 milyon adet TRUMP Coin bulunduğu, bu miktarın üç yıl içinde 1 milyar adete çıkarılmasının planlandığı ifade ediliyor.

Batı medyasında çıkan haberlerde, Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ülkenin kripto para birimlerinden bir rezerv oluşturacağı iddia edilmişti. Solana ve Ripple gibi ABD merkezli kripto para birimlerinin bu rezervde tutulabileceği öne sürülüyor.

TRUMP'IN HESABI HACKLENDİ Mİ?

Öte yandan Donald Trump​'ın sosyal medya hesaplarından yapılan bu duyuru, bazı kullanıcılar tarafından şüpheyle karşılandı. Paylaşımın altına gelen yorumlarda, Trump'ın hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceğine dair spekülasyonlar yapıldı.