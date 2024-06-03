Donald Trump, yasaklamakla tehdit ettiği TikTok'ta hesap açtı

03 Haziran 2024 16:02 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 16:03

ByteDance bünyesinde faaliyet gösteren TikTok, Amerikalı kullanıcılarından topladığı verileri Çin hükümetiyle paylaşma şüphesi nedeniyle ABD'de yasaklanmak üzere.

Çok sayıda ülke, TikTok'un devlet kurumlarında kullanılmasını yasaklarken bunlara son olarak Türkiye de eklendi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personellerine TikTok yasağı koyan yasal düzenleme TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda geçtiğimiz günlerde onaylandı.

TRUMP'IN TIKTOK SERÜVENİ BAŞLADI

ABD eski başkanı Donald Trump, başkanlığı döneminde TikTok'un ülke çapında engellenmesini öngören bir kararı onaylamayı denemiş ancak başarılı olamamıştı. Mevcut başkan Joe Biden bu kararı hayata geçirse de Trump, büyük bir geri vites yaparak TikTok'ta hesap açtı.

"Realdonaldtrump" kullanıcı adına sahip olan hesapta şu anda tek bir video bulunuyor. "TikTok hesabımı açtım" başlığıyla yayınlanan video, kısa sürede 60 milyon görüntülenmeyi geçerken, hesap ise şu an itibarıyla 3,6 milyon takipçi sayısını aşmış vaziyette.

TIKTOK'A 'SAT YA DA YASAKLAN' TEHDİDİ

ABD Senatosu ve Joe Biden, TikTok'un devredilmesini veya yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul ettiler. TikTok, ABD'nin onayladığı bir şirkete satılmazsa ABD'de yasaklanacak. ByteDance'ye şirketi devretmesi için 12 ay süre verildi.