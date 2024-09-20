Drone saldırılarına karşı yeni güç: ALKA Enerji Silahı, Çelik Kubbe'ye entegre edilecek

20 Eylül 2024 09:17 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 09:19

ROKETSAN, gelişen tehditlere karşı savunma teknolojilerini bir adım ileri taşıyarak ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ni (YESS) geliştirdi. Bu sistem, drone saldırıları gibi zorlu asimetrik tehditleri bertaraf etmek için tasarlandı ve kritik askeri tesis ve devlet kurumlarını koruma görevini üstleniyor.

ROKETSAN​, gelişen tehditlere karşı ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ni (YESS) geliştirdi. Bu sistem, özellikle drone​ saldırılarına karşı kritik tesisleri korumak için tasarlandı ve lazer teknolojisi kullanarak tehditleri etkisiz hale getirebiliyor. 2016'da geliştirilmeye başlanan ALKA, aynı anda 100 hedefi takip edebiliyor ve sürü drone saldırılarına karşı savunma yapabiliyor. 2023'te seri üretime geçildi ve sistem Türkiye'nin Çelik Kubbe Projesi'ne entegre edilerek savunma gücüne katkı sağlıyor.

"TEHDİT TİPLERİ DEĞİŞTİ"

ALKA YESS, klasik savunma yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye giriyor. Şirketin açıklamasına göre, küçük silahlarla hedef alınması zor olan tehditlerle başa çıkabilmek için yeni çözümler gerekiyor. ALKA, bu bağlamda lazer teknolojisi kullanarak, tehdit oluşturan dronları algılıyor ve etkisiz hale getiriyor.

ROKETSAN, yaptığı açıklamada teknolojinin gelişimiyle beraber "tehdit tiplerinin değiştiğini" belirtti. Bu değişimin, yeni savunma sistemlerini gerektirdiğini ifade eden şirket, ALKA YESS'in drone tehditlerini algılayarak lazer silahıyla imha edebildiğini vurguladı.

SERİ ÜRETİM ÇALIŞMALARI GEÇEN YIL BAŞLADI

ALKA YESS'in seri üretim çalışmalarının 2023 yılında başladığını bildiren ROKETSAN, sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki tek enerji silahı olduğunu ve kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının korunmasında rol aldığı bilgisini paylaştı.

"2019'dan bu yana mini/mikro insansız hava aracı ve dron gibi asimetrik tehditleri etkisiz hale getirebilen ALKA, sürekli geliştirilen yeni yetenekleriyle göz dolduruyor." diyen ROKETSAN, Türkiye'nin ALKA sayesinde, önemli bir terör tehdidi haline gelen kamikaze FPV dronlara karşı da önemli bir savunma yeteneği kazandığının altını çizdi.

100 HEDEFİ AYNI ANDA TAKİP EDEBİLİYOR

ALKA, drone tespit radarı sayesinde 100 hedefi aynı anda takip edebiliyor. Ve 750 metreden 1500 metreye kadar menzilde yakın hava savunması sağlayabiliyor. Gündüz ve gece de görev yapabilen ALKA, meskun mahallerde kullanılabilecek bombalı tuzakları, yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ve patlamamış mühimmatları da imha edebiliyor.

Üstelik ALKA YESS, tek bir noktaya da hizmet vermeyecek. ROKETSAN, birden fazla ALKA YESS'in aynı noktaya yönlendirilebilmesi amacıyla ALKA NEW Lazer Silahı Sistemi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

8 YIL ÖNCE GELİŞTİRİLMEYE BAŞLANDI

"Yenilikçi, ilerici ve maliyet etkin bir silah" olarak tanımlanan ALKA, ROKETSAN'ın öz kaynakları ile Temmuz 2016'da milli imkanlarla geliştirilmeye başlandı. Temmuz 2018'de ise ilk prototipinin üretim ve testleri başarıyla tamamlandı. Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"ROKETSAN ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 20 Nisan 2021'de ALKA için bir sözleşme imzaladı. Tüm doğrulama ve kalifikasyon testlerinden de başarıyla geçen ALKA, 30 Kasım 2022’de gerçekleştirilen gösterim faaliyetinde kabiliyetlerini kanıtladı. ROKETSAN, YESS teknolojisinin farklı platformlara entegrasyonu için de çalışmalarına devam ediyor."

ÇELİK KUBBE'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, konuyla ilgili açıklamasında, ALKA'nın konvansiyonel silahlarla engellenemeyen FPV dronlarını etkisiz hale getirebildiğini ve bu özelliğinin oldukça önemli olduğunu söyledi. ALKA'nın tespit radarı sayesinde birçok hedefi aynı anda takip edebildiğini ve hızla etkisiz hale getirebildiğini vurgulayan İkinci, sistemin aynı zamanda sürü drone saldırılarına karşı da savunma yapabildiğini sözlerine ekledi.

Seri üretim çalışmalarına devam ettikleri ALKA'nın, Türkiye'nin katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe Projesi'ne de entegre edileceğini ifade eden İkinci, TSK envanterine kazandırdıkları bu sistemin, dost ve müttefik ülkelere ihracatı konusunda da çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.