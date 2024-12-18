Amazon, Türkiye'de uydu parçaları üretecek: Dört şehir belirlendi

18 Aralık 2024 17:41 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:50

Amazon, Tezmaksan firmasıyla iş birliği yaparak uydu parçalarının üretimini Türkiye'ye taşıyor. Firma, yüksek maliyetler ve tedarik sorunları nedeniyle Türkiye'yi tercih etti. Anlaşma kapsamında 1.500 uydu parçasının tamamı dört ilimizde üretilecek.

ABD’li teknoloji devi Amazon​, uydu parçalarının üretimi için önemli bir karar alarak Türkiye​'ye yöneldi. Yerli firma Tezmaksan ile anlaşan ve e-ticaretten yapay zekaya birçok alanda faaliyet gösteren firma, 1500 uydu parçasının tamamını Türkiye'de üretmeyi planlıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, üretim süreçleri Sivas​, Yozgat, Tokat ve Kayseri illerinde gerçekleştirilecek.

ÜRETİM SİVAS'A KAYDIRILIYOR

Amazon, ABD ve Meksika'daki mevcut uydu üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıma kararı aldı. Bu kapsamda Tezmaksan ile iş birliği yapan şirket, ilk teslimatı 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca Sivas'ta ikinci bir fabrika kurma çalışmaları da başladı.

Tezmaksan CEO'su Hakan Aydoğdu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Amazon'un yüksek maliyetler sebebiyle uydu üretimi için yeni bölge arayışına girdiğini belirtti. Amazon'un, stratosferin hemen altına 1.300 kompakt uydu fırlatacağını belirten Aydoğdu, şirketin bu uydular ile dünyanın her yerine internet vereceğini anlattı.

Amazon yetkililerinin, uydu üretimi için Avrupa'dan Çin'e kadar bütün bölgeyi değerlendirdiklerinin altını çizen Aydoğdu, Çin'den tedarik sorunlarının yaşandığını belirtirken, Avrupa'da ise nüfusun yaşlandığını ve yeni neslin çalışmak istemediğini ifade etti.

"MEKSİKA, TÜRKİYE'YE GÖRE YÜZDE 30 DAHA PAHALI ÜRETİM YAPIYOR"

Boeing'te 2035 yılına kadar siparişlerin dolu olduğunu aktaran Tezmaksan CEO'su, Donald Trump'ın göreve geldiğinde Meksika ve Kanada'ya vergiler uygulayacağını söylediğini anımsattı ve Meksika'nın şu an Türkiye'ye göre yüzde 30 daha pahalı üretim yaptığı bilgisini paylaştı. Aydoğdu şöyle devam etti:

"Türkiye'de ise mühendislik çok ucuz. Tezmaksan'ın robot sistemlerindeki know how'ı ve ucuz mühendislik Amazon’'n Türkiye'yi tercihinde etkili oldu. Zaten robot ve otomasyon sistemleri bizim en başarılı olduğumuz alan."

Sivas'ı uzay ve havacılık üssü haline getirmek istediklerini vurgulayan Aydoğdu, Amazon ile masaya otururken fason üretim yapmayacaklarını söylediklerini anlatırken, "Çünkü uzay sanayi alanında know how'ı buraya getirmek istiyoruz. Onlar da kabul etti. 1.500 parçanın tamamını burada üretmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Uyduların tamamını Tezmaksan olarak üretmeyeceklerinin vurgulayan Aydoğdu, 9 parçadan ikisinin üretimini İstanbul ve Bursa'daki bir firmaya yönlendirdiklerini ve kendilerinin ise, sadece kendilerine ait olan parçaların üretimini üstleneceklerini sözlerine ekledi. Diğer parçaları ise Sivas'ın çevresindeki Tokat, Yozgat ve Kayseri gibi illere yönlendireceklerini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Nasıl ki Almanya'da Stuttgart, ABD'de Detroit otomobil ve yan sanayi üssü olduğuysa Sivas ve bölgesinde uzay sanayi ve havacılıkta ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz."