Dünya devi TikTok için sessizliğini koruyor! Trump'tan iddialı sözler

29 Ocak 2025 00:41 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 00:41

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yakın zamanda yaptığı açıklamada, Microsoft'un TikTok'u satın almak üzere görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, uygulama için rekabetçi bir teklif süreci görmek istediğini ifade etti.

TikTok yüklü telefonlar kıymete bindi! Milyon dolar isteyen bile var

TikTok yüklü telefonlar kıymete bindi! Milyon dolar isteyen bile var

Instagram, TikTok fenomenleri için kesenin ağzını açtı! Teklif ettiği para dudak uçuklattı

Instagram, TikTok fenomenleri için kesenin ağzını açtı! Teklif ettiği para dudak uçuklattı

ABD Başkanı Donald Trump, Microsoft'un TikTok'u satın almak için görüşmeler gerçekleştirdiğini öne sürdü. Trump, gazetecilere verdiği demeçte, sosyal medya platformu TikTok'un geleceğiyle ilgili bir "teklif rekabeti" görmek istediğini belirtti. Daha önce TikTok'un ABD'de yasaklanması kararlaştırılmış, ancak Trump bu yasağın uygulamasını geçici olarak ertelemişti.

MİCROSOFT'TA TİKTOK SESSİZLİĞİ!

Microsoft, konu hakkında yorum yapmayı reddederken, TikTok ve ana şirketi ByteDance cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Çin merkezli ByteDance'ın sahibi olduğu TikTok, ABD'de 170 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Ancak platform, ulusal güvenlikle ilgili kaygılar nedeniyle zorlu bir süreç yaşamaya devam ediyor.

19 Ocak'ta yürürlüğe giren bir yasa, ByteDance'ı TikTok'un ABD operasyonlarını satmaya veya platformun yasaklanmasıyla karşı karşıya kalmaya zorlamıştı. Ancak Trump, başkanlığının ikinci döneminin ilk günlerinde bu yasanın uygulanmasını 75 gün erteleyen bir kararname imzalayarak süreci geçici olarak durdurmuştu.