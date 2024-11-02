Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Siber güvenlikte tüm ülkeleri solladı! "Rol model" olarak gösterildi

02 Kasım 2024 17:50 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 17:50

Türkiye, Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) hazırladığı Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nde tüm kriterlerde tam puan alarak "rol model" ülke seçildi. 194 ülke arasında en üst seviyeye çıkan Türkiye, yasal düzenlemelerden teknik altyapıya kadar tüm alanlarda tam puan aldı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından hazırlanan Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nin (GCI) son raporunda tüm kriterlerden tam puan alarak dünya çapında "rol model" ülke olarak gösterildi. ITU'nun siber güvenlik alanında değerlendirdiği 194 ülke arasında tüm alanlarda tam puan alarak dünyanın dikkatini çekti.

Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yıllık Programı verilerine göre, Türkiye'de teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren 10 bin 888 firmanın yüzde 59'u ve toplam 1323 AR-GE merkezinin yüzde 18'i, bilgi iletişim teknolojileri alanında çalışıyor.

SİBER GÜVENLİK EKOSİSTEMİ GENİŞLETİLİYOR

Öte yandan siber güvenlik sektörünün gelişmesi ve bütünleşmesini temin amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü iş birliğiyle geniş katılımlı bir sektör ekosistemi oluşturuluyor. Hedef, üniversitelerin de buraya dahil edilmesi.

Söz konusu çalışmalarla siber güvenlik alanındaki münferit AR-GE faaliyetlerinin ve girişimlerin bütünleşik bir yapıda, iş birliğine dayalı olarak geliştirilmesi ve desteklenmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi bünyesinde eylül ayı itibarıyla 255 firma, 401 ürün ve 649 hizmetle faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki yapılanması ve çalışmaları uluslararası alanda da dikkatle takip ediliyor.

TÜRKİYE TÜM ALANLARDA 20 PUAN ALDI

BM ITU Küresel Siber Güvenlik Endeksi'ne göre Türkiye, 194 ülkenin yer aldığı değerlendirme sürecinde "Birinci Seviye Örnek Alınan Ülkeler" arasında yer aldı. ITU, bu yıl sıralama yapısından seviyelendirme yapısına geçti.

Türkiye, yasal düzenlemeler, hukuki düzenleme, teknik altyapı, organizasyonel yapılanma, kapasite geliştirme ve kurumlar arası iş birliği dahil olmak üzere tüm alanlarda 20 tam puan aldı. Bu sayede "örnek alınan ülkeler" arasında en üst seviyede yer aldı.