Dünya yörüngesinde gizemli nesne! Rusya'dan görüntüler ortaya çıktı, Uzay endişesi arttı

Rusya'nın Dünya Yörüngesine Kosmos 2581, 2582 ve 2583 adlı üç gizemli uyduyu fırlatması sonrası meydana gelen hareketlilik X'te ortaya çıktı. Gizemli nesnelerin ve manevraların tespit edildiği deneysel fırlatma dünyada gündem oldu.

Ukrayna ile gerilim içinde olan Rusya Uzay denemelerine yenisini ekledi. Rusya, Kosmos 2581, 2582 ve 2583 adlı üç gizemli uyduyu Dünya yörüngesine fırlattı. Deneysel Uzay operasyonları endişeye yol açarken Kremlin'in bu fırlatmayı resmi bir açıklamada "Savunma Bakanlığı'nın çıkarları doğrultusunda" yürütüldüğü şeklinde tanımlandı.

RUSYA DÜNYA YÖRÜNGESİNE FIRLATTI, GİZEMLİ HAREKETLER TESPİT EDİLDİ

Space.com'a göre Kosmos 2581, 2582 ve 2583 olarak adlandırılan üç uydu, 2 Şubat'ın (GMT) erken saatlerinde Plesetsk kozmodromundan bir Soyuz-2.1V roketiyle fırlatıldı. Uyduların, Dünya'nın yaklaşık 364 mil (585 kilometre) yukarısında kutuplara yakın bir yörüngedeyken ilginç hareketler yaptığı belirtildi.

UZAYDA İLGİNÇ MANEVRALAR

Astrofizikçi ve uzay uçuş aktivitelerini takip eden Jonathan McDowell'a göre, uydular Mart ayında potansiyel yakınlık operasyonları yürütüyor veya uzaydaki diğer nesnelere yakın manevralar yapıyor.

İngiliz-Amerikalı astronom ve astrofizikçi Jonathan McDowell, X hakkında yaptığı açıklamada, Uzay Kuvvetleri'nin Kosmos-2581/2582/2583 fırlatılışıyla bağlantılı yeni bir cismi katalogladığını ve bu cismin muhtemelen 18 Mart'ta Kosmos-2583'ten ayrılacağını belirtti. Sosyal medyada ise konuya ilişkin Rusça bir video paylaşıldı. Videoda şeffaf ve renk değiştiren küresel bir nesnenin olduğu söylendi.

