Dünya'dan 100 bin kilometre uzakta 'kuş cıvıltıları' duyuldu! Bilim insanları sebebini buldu

27 Ocak 2025 16:12 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 16:13

Bilim insanları, uzayda doğal olarak oluşan ve manyetik alan boyunca hareket ederek enerjiyi elektronlara aktaran "koro dalgaları"nı Dünya'dan 100 bin kilometre uzakta keşfetti. Bu dalgalar, detaylı incelendiğinde kuş cıvıltılarına benzer sesler olduğu anlaşıldı.

Bilim insanları, yakın zamanda yayımlanan ve koro dalgalarını inceledikleri bir çalışmada, uzayda kuş cıvıltılarına benzer sesler duymalarının ardından şaşkına döndü. Bu dalgalar, uzayda doğal olarak oluşan en güçlü elektromanyetik emisyonlar olarak tanımlanırken, insanlara ve uydulara zarar verebilecek radyasyona da neden olabiliyor.

KORO DALGALARI NEDİR?

Bu "dalgalar", Dünya’nın manyetik alan çizgileri boyunca hareket ediyor ve enerjiyi elektronlara aktararak onları ışık hızına yakın enerjilere hızlandırıyor; bazen de Kuzey Işıkları gibi auroralar oluşturuyor. Güzel auroralar meydana getirse de koro dalgaları, "katil elektronlar" olarak da adlandırılıyor çünkü uydular, astronotlar ve hayati iletişim sistemleri için tehdit oluşturuyor.

Koro dalgaları bilim insanları için yeni bir kavram olmasa da, yakın zamanda beklenmedik bir yerde keşfedildiler: Dünya'dan 100 bin kilometre uzakta. Genellikle gezegenimizden 51 bin km uzaklıkta bulunan bu dalgalar, ilk olarak 1. Dünya Savaşı sırasında düşman sinyallerini dinleyen radyo operatörleri tarafından keşfedildi ve "kuş cıvıltılarına benzer sesler" olarak duyulmuştu.

DAHA ÖNCE BU KADAR UZAKTAN DUYULMAMIŞTI

Yeni keşif, Çin'deki Beihang Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapıldı. Araştırmacılar, NASA​'nın Manyetosferik Çoklu Ölçek (MMS) uydularından gelen verileri analiz etti. Koro dalgaları ses sinyaline dönüştürüldüğünde, kuş cıvıltısına benzeyen sesler çıkarıyor. Araştırmacılar bu ayırt edici sesi daha önce duymuş olsa da, bu kadar uzaktan duymamışlardı.

Keşifle ilgili konuşan, çalışmaya dahil olmayan Iowa Üniversitesi'nden Uzay​ Fizikçisi Allison Jaynes, "Bu, bu bölgedeki fizik hakkında birçok yeni soruyu gündeme getiriyor. Bu tür olayları kesinlikle daha fazla bulmalıyız" ifadelerini kullandı.

British Antarctic Survey'de uzay hava durumu uzmanı olarak çalışan Richard Horne ise internet üzerinden yaptığı yorumda bulguların "şaşırtıcı bir bölgede şaşırtıcı bir sonuç" olduğunu söyledi. BBC'ye göre, koro dalgalarının 100 bin kilometreden uzakta keşfedilmesinin neden bu kadar önemli olduğuna gelince, bu durum dalgaların oluşmak için Dünya'nın çevresel koşullarına ihtiyaç duymadığını gösteriyor.