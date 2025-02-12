Dünya'nın çekirdeği evrim geçiriyor! Günler uzayacak

Bilim insanları, Dünya'nın derinliklerinde sıra dışı bir değişim tespit etti. Gezegenimizin iç çekirdeğindeki yapısal farklılıkların, Dünya'nın dönüş hızını etkileme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

DÜNYA'NIN DERİNLİKLERİNDE NELER OLUYOR?

Southern California Üniversitesi'nden bilim insanları, gezegenimizin iç çekirdeğinde yıllarca sabit kabul edilen yapıların aslında dinamik bir değişim sürecinde olduğunu ortaya koydu. Yeni bulgular, Dünya'nın dönüş hızının zaman içinde hafif bir yavaşlama yaşayabileceğini gösteriyor.

BEKLENMEDİK BİLİMSEL BULGULAR

Yıllar boyunca iç çekirdeğin tamamen katı bir metal kütlesi olduğu varsayılıyordu. Ancak Nature Geoscience dergisinde yayımlanan son araştırma, çekirdeğin aslında daha esnek bir yapıya sahip olduğuna işaret ediyor. Bilim insanları, 1991 ile 2024 yılları arasında Antarktika civarında meydana gelen depremlerin sismik dalgalarını analiz ettiklerinde, çekirdeğin yüzeyinde belirgin bir değişim olduğunu fark etti.

Araştırma ekibinin lideri Prof. John Vidale, bu keşfi şu sözlerle açıkladı:

“Sismik dalgaları incelediğimizde, bazılarının beklediğimizden farklı şekilde davrandığını gördük. Bu durum, iç çekirdeğin düşünüldüğü gibi sabit ve tamamen katı olmadığını ortaya koyuyor.”

ÇEKİRDEKTEKİ HAREKETLİLİK NE ANLAMA GELİYOR?

Araştırmacılara göre, dış çekirdekteki akışkan hareketlerin iç çekirdekle olan etkileşimi bu dinamik değişimlere neden oluyor. Dış çekirdek, yoğun sıvı hareketleri nedeniyle iç çekirdeği de şekil değiştirmeye ve dönüşte mikro düzeyde kaymalara zorluyor. Bu durum, dönüş hızında milisaniyeler seviyesinde de olsa farklılıklar oluşturabilir.

DÜNYA'NIN GELECEĞİ NE OLACAK?

•Eğer iç çekirdekteki değişimler artarsa, Dünya'nın dönüş hızı daha da yavaşlayabilir.

•Manyetik alanımız bu değişimlerden etkilenerek gezegenimizin koruma mekanizmasını zayıflatabilir.

•Gün uzunluklarındaki küçük farklılıklar, iklim ve okyanus akıntılarının dengesini de etkileyebilir.

