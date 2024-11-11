TUSAŞ ve Baykar ilk 50'de! Dünyanın en büyükleri arasına girdiler

11 Kasım 2024 12:14 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:29

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Baykar, küresel havacılık sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Her iki şirket de 2023 yılı itibarıyla dünyanın en büyük 50 havacılık şirketi arasında yer aldı. TUSAŞ, 2,67 milyar dolarlık satışla 38. sırada konumlanırken, Baykar da 1,8 milyar dolarlık satışla 49. sıraya girdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Baykar, küresel çapta büyük bir başarıya imza atarak dünyanın en büyük 50 havacılık sanayii şirketi arasına girdi. Küresel havacılık sektörüne yönelik analizler yapan FlightGlobal adına Counterpoint Market Intelligence tarafından 2023 faaliyetlerine dayalı hazırlanan listede, en büyük 100 havacılık şirketi sıralandı. İşte detaylar.

Havacılık sektöründe önde gelen firmaların yıllık raporları ve kamuya açık belgelerine dayanarak oluşturulan listeye göre, Kovid-19 salgını sürecinden büyük darbe alan sivil havacılık sektörü, güçlü bir geri dönüş gerçekleştirirken Boeing ve Airbus gibi devler listenin zirvesine yerleşti.

EN BÜYÜK 10 HAVACILIK ŞİRKETİ VE SATIŞ RAKAMLARI

Boeing - 77 milyar 794 milyon dolar Airbus - 70 milyar 829 milyon dolar RTX - 68 milyar 920 milyon dolar Lockheed Martin - 67 milyar 571 milyon dolar Northrop Grumman - 39 milyar 290 milyon dolar GE Aerospace - 31 milyar 770 milyon dolar Safran - 25 milyar 107 milyon dolar L3Harris - 19 milyar 419 milyon dolar Leonardo - 16 milyar 549 milyon dolar BAE Systems - 14 milyar 757 milyon dolar

BAYKAR VE TUSAŞ, TÜRKİYE'NİN GURURU OLDU

Sektördeki önemli aktörlerden Rolls-Royce 14 milyar 210 milyon dolar ile 11, Bombardier 8 milyar 46 milyon dolar ile 16, Thales 5 milyar 777 milyon 21, SpaceX 4 milyar 543 milyon dolar ile 28. olarak dikkati çekti.

2023 yılında en büyük 100 havacılık şirketi listesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 38. sırada yer aldı. Baykar, listeye ilk kez girerek 49. sıraya yerleşti.

ANKA, AKSUNGUR, ATAK, T70, HÜRKUŞ, GÖKBEY gibi platformları yurt içindeki ve dışındaki kullanıcıların kullanımına sunan TUSAŞ, ANKA III, HÜRJET ve Milli Muharip Uçak KAAN gibi hava platformlarını geliştirmeyi sürdürüyor. TUSAŞ, 2023'teki 2 milyar 674 milyon dolar satış rakamıyla havacılık sanayisindeki ilk 50 şirket arasında yer alma başarısına ulaştı.

TUSAŞ'ın AR-GE yatırımları ve yüksek teknolojili çözümleri şirketin rekabet gücünü artırırken, dost ülkelere yapılan ihracatlar, sivil havacılık şirketlerine yapılan yapısal ürün teslimatları şirketin gelirlerini ve dünya çapındaki yerini güçlendirdi. Baykar ise 1 milyar 805 milyon dolarlık satış rakamıyla listeye güçlü bir giriş yaptı. Bayraktar TB2 ile en fazla ülkeye ihraç edilen silahlı insansız hava aracı ünvanına sahip olan Baykar, 2023'te bu başarıya Bayraktar AKINCI TİHA'yı da ekledi. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki ihracat şampiyonu oldu.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar'ın, halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'i ihracata yönelik olarak yapıldı. Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI için 35 ülkeyle ihracat anlaşması yapan Baykar, bu gelirlerle Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA platformlarını geliştiriyor.