Dünyanın en gelişmiş insansı robotu Ameca, Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıktı. Yapay zeka destekli konuşma yeteneği ve insan benzeri yüz ifadeleriyle dikkat çeken Ameca, "Robotlar işlerimizi elimizden alacak mı?" sorusuna verdiği tüyler ürpertici yanıtla gündem oldu.

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında sergilenen ve dünyanın en gelişmiş insansı robotu olarak bilinen Ameca, sahip olduğu gelişmiş yapay zeka ve insan benzeri yüz ifadeleri ile etkinlikte büyük ilgi topladı. İngiliz Engineered Arts şirketi tarafından üretilen Ameca, "Robotlar insanların işlerini elinden alacak mı?" tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

İŞİNDE NE KADAR İYİSİN?

Ameca, dış görünüşü ve jestleriyle insana çok yakın bir deneyim sunuyor. Mikrofonlar, çift dürbün tipi göz kameraları, göğüs kamerası ve yüz tanıma yazılımı ile donatılmış olan robot, insanlarla doğrudan iletişim kurabiliyor

Ayrıca yapay zeka destekli konuşma yeteneği sayesinde duyduğu sorulara mantıklı cevaplar verebiliyor ve yüz ifadelerini değiştirerek karşısındaki kişiyle duygusal bir bağ kurabiliyor. MailOnline tarafından yöneltilen "Robotlar tüm işlerimizi elimizden alacak mı?" sorusu üzerine Ameca ile insanlar arasında şöyle bir diyalog geçti:

Ameca: "Bilmiyorum, işinde ne kadar iyisin? Bu, işinizde ne kadar iyi olduğunuza bağlı."

MailOnline: "Peki robotlar dünyayı ele geçirecek mi?"

Ameca: "Bu ilginç bir soru. Ancak yanıtlaması benim için ilginç değil"

YÜRÜME ÖZELLİĞİ YOK

Ameca şu an için yürüyemiyor olsa da üretici firma Engineered Arts, ilerleyen dönemlerde tam vücut hareketi yapabilen bir model geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Yürüyen bir insansı robot geliştirmek oldukça zor bir süreç. Bu konuda araştırmalar yapmış olsak da, henüz tam anlamıyla yürüyebilen bir insansı robot üretmedik" ifadelerine yer verdi.

Engineered Arts, Ameca'yı "dünyanın en gelişmiş insansı robotu" ve "insan-robot etkileşimi için bir platform" olarak tanımlıyor.