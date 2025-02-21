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İnsana en yakın robot: Protoclone V1 tanıtıldı

Amerika Birleşik Devletleri ve Polonya'da faaliyet gösteren Clone girişimi, yüzsüz ve anatomik olarak doğru tasarıma sahip olan Protoclone V1 adlı yeni robotunu tanıttı. "İnsana en benzeyen robot" olarak yorumlanıyor ve 200'den fazla serbestlik derecesi, 1.000 myofiber ve 500 sensörle donatılmış durumda.

Clone kurucu ortağı Dhanush Radhakrishna, ürünün tanıtımını "Android çağının sıfır noktası" olarak tanımladı. Şirket, 2025'te 279 adet Alpha android piyasaya sürecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Robot nedir?
Robot, belirli görevleri otomatik veya yarı otomatik olarak yerine getirebilen, genellikle programlanabilir bir makinedir. Sensörler, yapay zeka ve mekanik bileşenler kullanarak çevresiyle etkileşime girebilir.
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