İnsansı robot, dakikalarca fiziksel zorbalığa maruz kaldı! Tepkisi şaşkına çevirdi

30 Ocak 2025 14:03 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 14:08

YouTuber Kai Cenat ve arkadaşları, 70 bin dolarlık insansı bir robotu test etmek amacıyla yayınlarında fiziksel zorbalığa maruz bıraktı. Robot, gördüğü sert muameleye dayanamayarak izleyenleri şaşkına çeviren bir hareket yaptı.

YouTuber Kai Cenat ve arkadaşları, yayınlarında 70 bin dolar (2.5 milyon TL) değerinde bir insansı robotu evlerine getirerek test etmeye karar verdi. Ancak test adı altında yapılanlar, izleyenleri hem şaşırttı hem de tepki çekti. Dakikalarca süren yayın sırasında robot, fiziksel zorbalığa maruz kaldı ve gördüğü muamele karşısında beklenmedik bir hamlede bulundu.

ZORBALIĞA MARUZ KALAN ROBOT, EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI!

Yayın esnasında Kai Cenat ve arkadaşları robota iterek, tekmeleyerek ve çeşitli yollarla sert muameleler gösterdi. Görüntülerde robotun defalarca yere düştüğü ancak her seferinde ayağa kalkmayı başardığı görülüyor. Fakat dayanamayacak noktaya gelen robot, evden kaçmaya çalışarak izleyicileri şaşkına çevirdi. Robotun kaçma girişimini Cenat'ın arkadaşlarından biri engelledi.

Videoda, bir kişinin robotu ensesinden tutarak evin içinde kalmasını sağladığı görüldü. Bu anlar sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra binlerce kişi robotun gördüğü muameleye tepki gösterdi. Kai Cenat ve ekibi ise henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı.