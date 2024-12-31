'İnsansı robot' yarışı kızışıyor: Samsung'dan yeni adım

31 Aralık 2024 17:43 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:44

Microsoft, Tesla ve Nvidia gibi şirketlerin faaliyet gösterdiği insansı robot sektöründe Samsung da varlığını güçlendirmek için dev bir adım attı. Firma, Güney Kore merkezli Rainbow Robotics'deki hisselerini yüzde 35'e çıkararak şirketin en büyük hissedarı oldu.

Samsung​ Electronics, salı günü yaptığı açıklamada Güney Kore merkezli robot üreticisi Rainbow Robotics'in en büyük hissedarı haline geldiğini ve 267 milyar Kore Wonu (yaklaşık 181 milyar dolar) karşılığında hissesini yüzde 14,7'den yüzde 35'e çıkardığını duyurdu.

RAİNBOW ROBOTİCS ŞİRKETİ, SAMSUNG'UN YAN KURULUŞU OLACAK

2023 yılında yüzde 14,7'lik hisse​ için 86,8 milyar Kore Wonu ödeyen elektronik devi, hisseyi robotik​ departmanını güçlendirmek ve insansı robotların geliştirilmesini hızlandırmak için satın aldığını söyledi. Rainbow Robotics, Samsung’un bir yan kuruluşu olarak entegre edilecek ve anlaşmanın 2025 yılı Şubat ayında tamamlanması bekleniyor.

Şirket ayrıca doğrudan icra kurulu başkanına bağlı bir Gelecek Robotik Ofisi (Future Robotics Office) kuracağını da açıkladı. Anlaşma aynı zamanda Rainbow Robotics'in Samsung'un erişiminden yararlanarak yurt dışı pazarlara açılmasını da sağlayacak.

2011 yılında Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) araştırmacıları tarafından kurulan Rainbow Robotics, üretim ve lojistik uygulamaları için çift kollu mobil manipülatörler ve otonom mobil robotlar geliştirdi. Halihazırda şirketin 86 çalışanı bulunuyor.

Rainbow'un kurucu üyesi ve bu anlaşmadan önce şirketin en büyük hissedarı olan Dr. Jun-ho Oh, KAIST'te onursal profesör olarak görev yapmaya devam edecek. Ayrıca Samsung'daki Gelecek Robotik Ofisi’ni yönetmek ve danışman olarak görev almak üzere şirkette kalacak.

Samsung, insansı robotlar geliştirme yarışına giren en son şirketlerden biri oldu. Microsoft ve OpenAI, kendi teknolojilerini insansı robotlar için kullanmayı planlarken, Tesla bu yıl kendi insansı robotu Optimus'u tanıtmıştı. Nvidia ise gelecek yıl Jetson Thor adlı kompakt bilgisayar serisini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Samsung, 2022 yılında robotik, yapay zeka (AI), 5G ve otomotiv elektroniğinin gelecekteki girişimlerinin önemli bir parçası olacağını açıklamıştı ve bu alanlarda potansiyel satın almaların ufukta olabileceğini ima etmişti.