TGRT Haber
31°
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Dünyanın en güçlü 100 savunma sanayi şirketi arasına Türk devleri girdi

Türk savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren 5 şirket, "Defense News Top 100" listesine girmeyi başardı. Listeye ABD'den 48 firma yer buldu.

Dünyanın en güçlü 100 savunma sanayi şirketi arasına Türk devleri girdi
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 09:35

Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren 5 Türk şirketi, dünyanın en prestijli listesi olan "Defense News Top 100"de yer aldı. Listede yer alan Türk şirketleri geçen yıla göre pozisyonlarını korudu.

Türk şirketleri arasında Defense News Top 100'ün en üstünde 43. sırada 3 milyar 541 milyon 261 bin 567 dolar savunma geliriyle yer aldı. 47, 71, ASFAT 78 ve Makine ve Kimya Endüstrisi () 80. sırada kendisine yer buldu.

Dünyanın en güçlü 100 savunma sanayi şirketi arasına Türk devleri girdi

LOCKHEED MARTİN ZİRVEDE

Geçen yıl 42. sıradaki ASELSAN 43. basamakta yer aldı, 50. sıradaki TUSAŞ 47. sıraya çıktı. 71. sıradaki Roketsan yerini korudu, 94. sıradaki ASFAT ise 78. sıraya yükseldi. Listede 84. sıradaki MKE de 80. sıraya çıktı. ASFAT, listede 16 basamak birden yükselerek önemli bir gelişim gösterdi.

Dünyanın en güçlü 100 savunma sanayi şirketi arasına Türk devleri girdi

Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 2 şirket, Birleşik Krallık ve Fransa'dan birer şirket yer aldı. Lockheed Martin, 68 milyar 390 milyon dolar savunma geliriyle zirvedeki yerini korurken, bu şirketi RTX ve China Aerospace Science and Industry Corporation izledi.

Northrop Grumman'ın 4, General Dynamics'in 5. olduğu listede, BAE Systems 6. sırada yer buldu. Boeing 7, China State Shipbuilding Corporation Limited 8, L3Harris Technologies 9 ve Thales 10. sırada yer aldı. Listede ABD'den 48, Birleşik Krallık'tan 6, Türkiye, Fransa ve Çin'den 5, Almanya'dan 4, Güney Kore ve İsrail'den 3'er şirket yer buldu.

