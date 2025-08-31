İstanbul Tersanesi'nde TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı: Ödüller sahiplerini buldu

"TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinliklerinin ardından kapanış töreniyle sona erdi. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan sona erdi. Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Burada Türkiye'nin üreten ve düşünen gençlerinin, TEKNOFEST kuşağının çelikten iradesi, parlak zekası ve tam bağımsızlık tutkusu hayat buldu" dedi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise, "Gençlerimizin teknoloji alanındaki başarıları Mavi Vatan'a sahip çıkma bilinci ile birleştiğinde Türkiye'nin denizlerdeki gücü daha da artacaktır. Burada sergilenen emek ve bilgi birikimi, gelecekte çok daha gelişmiş deniz sistemlerinin Türk mühendisleri tarafından tasarlanacağının güçlü bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

2 BİN 698 TAKIM BAŞVURUDA BULUNDU

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan "Mavi Vatan" teması ile teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi. 28 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlayan etkinlik bugün sona erdi. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenen yarışmalara toplam 2 bin 698 takım başvuruda bulundu. 2 bin 698 takım arasından toplamda finale kalan 86 takım ve bin finalist dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Finalistler, Türkiye’nin farklı illerinden ve Özbekistan’dan katılım sağladı. TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri de etkinlik alanında büyük ilgi gördü.

TEKNOFEST Mavi Vatan’ın kapanış konuşmasını yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Burada Türkiye'nin üreten ve düşünen gençlerinin, TEKNOFEST kuşağının çelikten iradesi, parlak zekası ve tam bağımsızlık tutkusu hayat buldu. TEKNOFEST kuşağı vizyonuyla ufkumuzu açan Milli Teknoloji Hamlemizin lideri Sayın Cumhurbaşkanımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ata yadigarı Savarona'nın en zarif biçimde restore edilerek, yeniden denizlerimize ve milletimize kazandırılmasına vesile olan kıymetli hanımefendiye hassaten teşekkür ediyorum. Buradaki muazzam sinerjinin ortaya çıkmasındaki güçlü ortaklıkları için Milli Savunma Bakanlığımıza, huzurumuzun teminatı olan İçişleri Bakanlığımıza ve ev sahibimiz Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu ruhu ayakta tutan TEKNOFEST paydaşlarımıza, TEKNOFEST Mavi Vatan yarışmalarımızın yürütücüleri olan ASELSAN, ROKETSAN ve ASFAT’a, tüm katılımcı kurumlarımıza ve T3 Vakfı'ndaki fedakar ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve elbette Mavi Vatanımızın sahipsiz olmadığını bir kez daha tüm dünyaya gösteren, karadaki bir karış toprağımız neyse denizdeki bir avuç suyumuzun da aynı mukaddes emanet olduğunu ilan eden aziz milletimize en içten şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GELECEKTEKİ PARLAK HİKAYESİNE ORTAK OLDUNUZ"

Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizler atölyelerde sabahladınız, kod yazdınız, dalgalarla boğuştunuz ve hayallerinizin peşinden koştunuz. Otonom su altı araçlarından insansız deniz sistemlerine kadar geliştirdiğiniz projelerle Türkiye'nin gelecekteki parlak hikayesine ortak oldunuz. Barbaros'un torunlarının, Piri Reis'in mirasını ayağa kaldıranların 21. yüzyılda neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Sizler bu aziz milletin maziden atiye uzanan en sağlam köprüsüsünüz. Burada sergilediğiniz her fikir, tam bağımsızlık ufkumuza atılmış sağlam bir çapadır. Sizin akıl ve alın terinizin olmadığı hiçbir zafer kalıcı değildir. Bu güzel ülkenin gelecekteki hikayesini de sizler, güneş yüzlü gençler yazacak. Her birinizi yürekten alkışlıyorum."

"Milli denizaltılarımızdan uçak gemimize kadar tam 36 adet platformun inşası aynı anda sürmektedir"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise, "Gençlerimizin teknoloji alanındaki başarıları Mavi Vatan'a sahip çıkma bilinci ile birleştiğinde Türkiye'nin denizlerdeki gücü daha da artacaktır. Burada sergilenen emek ve bilgi birikimi, gelecekte çok daha gelişmiş deniz sistemlerinin Türk mühendisleri tarafından tasarlanacağının güçlü bir göstergesidir" dedi.

Mavi Vatan'ın sadece jeopolitik bir kavram değil, aynı zamanda insanların denizle olan strateji ve tarihi bağını temsil ettiğini vurgulayan Tatlıoğlu, "Bu kapsamda denizlerdeki egemenliğimizi pekiştirmek için teknolojiyle donanmış bir donanmanın ve bu donanmayı şekillendirecek genç beyinlerin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Mavi Vatan ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatinin korunmasının yanı sıra doğal kaynaklarımızın güvence altına alınması ve deniz hakimiyetimizin sürdürülebilir kılınması için stratejik bir öneme haizdir. Türk Deniz Kuvvetleri olarak kuruluş tarihimiz olan 1081'den bu yana 944 senelik geçmişimizden aldığımız güçle hareket ederek milli ve yerli savunma sanayisi savunma ürünü gemi ve silah sistemleri ile güçlenmeye devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada milli denizaltılarımızdan uçak gemimize kadar tam 36 adet platformun inşası aynı anda sürmektedir. Bu başarı dünyada sayılı örneklerden biridir. Gelişmiş denizaltılar, milli inşa edilen gemiler ve ileri teknolojilerle donanmış donanmamız Mavi Vatan'da etkinliğimizi artırarak ülkemizin güvenliğini sağlamaktadır" diye konuştu.