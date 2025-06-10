Dünyanın en pahalı iPhone'unu Türkiye'de satan Apple, iOS 26'nın çoğu özelliğini Türklere sunmayacak

Apple, dolar bazında dünyanın en pahalı iPhone'unu Türkiye'de satıyor. Ve Apple CEO'su Tim Cook, Türkiye'den önemli miktarda kazanç elde ettiklerini sık sık vurguluyor. Ancak teknoloji devi, yeni duyurduğu iOS 26 özelliklerinin çoğunu Türklere açmama kararı aldı.

Türkiye'deki iPhone kullanıcıları için Apple'ın son WWDC25 etkinliği, hem bir hayal kırıklığı hem de mevcut eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Dolar bazında dünyanın en pahalı iPhone'unu Türkiye'de satan Apple, yeni tanıttığı iOS 26 işletim sisteminin "büyük ilerleme" olarak lanse edilen birçok temel özelliğine Türkçe dil desteği sunmayarak, Türk tüketicileri göz ardı etti.

TÜRKLERE ÇİFTE STANDART

Apple CEO'su Tim Cook, Türkiye'den önemli miktarda kazanç elde ettiklerini vurgulamasına rağmen, şirket yeni iOS 26 güncellemesiyle adeta Türk kullanıcılarına "üvey evlat" muamelesi yapıyor; en azından şimdilik durum bu.

Her ne kadar Apple Intelligence Türkçe dil desteğine kavuşsa da, yapay zeka destekli birçok yeni ve önemli gelişme olarak vurgulanan özelliğin Türkiye'deki iPhone sahipleri için kullanılamayacağı belirtildi.

HANGİ IOS 26 ÖZELLİKLERİ KULLANILAMAYACAK?

Türkçe dil desteğine sahip olmayan iOS 26 özelliklerinin tam listesi şöyle:

FaceTime ve Mesajlar uygulamalarında yer alan ve mesajları farklı dillere gerçek zamanlı olarak çeviren Live Translation (Canlı Çeviri) özelliği.

özelliği. Yapay zeka ile emoji oluşturma özelliği Genmoji .

. Yazdığınız metinden görsel oluşturan Image Playground işlevi.

işlevi. Sizi arayan bilinmeyen numaralar hakkında bilgi veren Call Screening seçeneği.

seçeneği. Hold Assist

Apple Pay ve Apple Cash

EN PAHALI IPHONE TÜRKİYE'DE

Türkiye, 2023 yılında Apple ürünlerine yapılan zamlarla iPhone 14'ün dünyanın en pahalı iPhone'u olduğu ülke konumuna gelmişti. Benzer şekilde, 2025 Şubat ayında piyasaya sürülen iPhone 16E modelinin de dünya genelinde en yüksek fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunulması, bu durumu pekiştirdi.

Amerika'da 599 dolardan başlayan iPhone 16E fiyatları, Türkiye'de vergiler ve döviz kuru farkıyla birlikte 49 bin 999 TL'den başlayarak iki kattan fazla bir artış gösteriyor. Bu durum, Türkiye'yi Brezilya'yı bile geride bırakarak en pahalı iPhone'un satıldığı ülke rekoruna taşıdı.

Tabii ki de iOS 26 güncellemesi Türkiye'de de kullanıma sunulacak. Ancak Türk iPhone kullanıcısı, bir Amerikalının yaşadığı deneyimin deyim yerindeyse "kırpılmış" versiyonuna sahip olacak, sadece "ufak yeniliklerden" faydalanabilecek.