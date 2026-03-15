Çin ilaç düzenleyici kurumundan cuma günü yapılan açıklamaya göre, felçli bireylerin el fonksiyonlarını yeniden kazanmasını sağlayan beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) sistemi piyasaya sürülmek üzere onay aldı.

HABERİN ÖZETİ Dünyanın ilk ticari beyin-bilgisayar arayüzü Çin'de onaylandı Çin ilaç düzenleyici kurumu, felçli bireylerin el fonksiyonlarını yeniden kazanmasını sağlayan beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) sisteminin piyasaya sürülmesine onay verdi. Borui Kang Medical Technology (Şanghay) tarafından geliştirilen sistem, boyun omuriliği yaralanmaları nedeniyle kuadripleji yaşayan hastalar için tasarlandı. Cihaz, minimal düzeyde müdahale gerektiren ekstradural implantasyon yöntemiyle çalışıyor ve kablosuz teknolojiden güç alıyor. Çin'in bu alandaki amacı, ABD merkezli girişimleri yakalamak ve BCI ürünlerine öncelik tanınıyor. Sistemden faydalanmak isteyen hastaların 18-60 yaş arasında olması ve belirli omurilik yaralanması teşhisine sahip olması gerekiyor. Klinik deneyler, katılımcıların el kavrama yeteneklerinde önemli ölçüde iyileşme sağlandığını gösteriyor.

Borui Kang Medical Technology (Şanghay) firması tarafından geliştirilen cihaz, boyun omuriliği yaralanmaları nedeniyle kuadripleji (boynundan aşağı tüm uzuvların felci) yaşayan hastalar için tasarlandı. Çip sayesinde hastaların, özel bir eldiven aracılığıyla kavrama yeteneklerini yeniden kazanması hedefleniyor.

NEURALİNK'E RAKİP

Sistem, elektrotların doğrudan beyne yerleştirildiği invaziv bir yapıya sahip. Ancak minimal düzeyde müdahale gerektiren ekstradural implantasyon yöntemiyle çalışan cihaz, tamamen kablosuz teknolojiden güç alıyor.

Reuters'a konuşan bir BCI uzmanına göre, ilgili teknoloji önümüzdeki üç ila beş yıl içinde halkın kullanımına sunulacak kadar olgunlaşabilir. Çin'in asıl amacı ise Elon Musk'ın Neuralink'i gibi ABD merkezli girişimleri yakalamak. Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi, BCI ürünlerine artık öncelik tanındığını ve bu sektörün Pekin’in yayınlanan son beş yıllık planında "geleceğin endüstrisi" ünvanıyla konumlandırıldığını belirtiyor.

SIKI ŞARTLAR ARANIYOR

Sistemden faydalanmak isteyen hastaların 18 ila 60 yaşları arasında olması ve belirli bir omurilik yaralanması teşhisi taşıması gerekiyor.

Ayrıca teşhisin üzerinden en az bir yıl geçmiş olması ve standart tedavinin ardından hastanın durumunun altı ay boyunca stabil kalması şartı koşuluyor. Ellerini kavrama amacıyla kullanamayan ancak üst kol fonksiyonlarının bir kısmını koruyan kişiler cihazı kullanmaya uygun kabul edilecek.

Klinik deney verileri, katılımcıların el kavrama yeteneklerinde önemli ölçüde iyileşme sağlandığını kanıtlıyor. Kurum yetkilileri de elde edilen başarıların hastaların yaşam kalitesini artırmaya doğrudan katkı sunduğunu ifade ediyor.