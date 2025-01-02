Dünyayı sallayan cihaza elveda! Apple üretimi durdurma kararı aldı

02 Ocak 2025 16:44 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 16:45

Apple'ın "mekansal bilgi işlem çağı" sloganıyla tanıttığı Vision Pro, yüksek fiyatı ve sınırlı uygulama ekosistemi nedeniyle beklenen ilgiyi görmemişti. Şubat 2024'te 3 bin 499 dolardan piyasaya sürülen cihazın üretiminin durdurulduğu iddia edildi.

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Apple'ın Haziran 2023'te büyük bir lansman etkinliğiyle duyurduğu ve "mekansal bilgi işlem çağını" başlatacağı mottosuyla tanıtılan Vision Pro, beklenen başarıyı sağlayamadığı ve düşük talep nedeniyle şirketin, karma gerçeklik başlığının üretimini durdurduğu iddia edildi. Vision Pro'yu bu duruma getiren iki temel gerekçe var:

Yüksek fiyat ve sınırlı uygulama ekosistemi.

VİSİON PRO NEDEN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU?

Türkiye'ye resmi olarak gelmeyen Vision Pro, Şubat 2024'te 3 bin 499 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. En yakın rakibi olan Meta Quest Pro ise 1000 dolara satın alınabiliyor, şirketin daha da ucuz modeli olan Quest 3'ün fiyatıysa 500 dolar. Yani Amerika'da yaşayan sanal gerçeklik meraklısı bir vatandaş, bir Vision Pro parasına 7 tane Quest 3, 2 tane de Quest Pro sahibi olabilir.

Vision Pro'nun bu kadar pahalı olması ve ve Apple'ın VR alanında rakipsiz olmaması, sürpriz olmadığı üzere ürünün geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması önündeki en büyük etmenlerden biri. Cihazın sınırlı bir uygulama desteğine sahip olması da Vision Pro'nun cazibesini azaltan faktörler arasında yer aldı.

SATIŞ HEDEFİNİ TUTTURAMADI

Apple, ilk yıl için belirlediği 700-800 bin adetlik satış hedefini tutturmak bir kenara, hedefine yaklaşamadı bile. Edinilen bilgilere göre, yıl sonu itibarıyla sadece 420 bin satış gerçekleştiği tahmin ediliyor. ABD'li üreticinin Çinli üretim ortağı Luxshare Precision'a, Kasım 2024 itibarıyla üretimin azaltılması ve durdurulması talimatı verdiği iddia ediliyor.

Yaz aylarından itibaren üretimin kademeli olarak azaltıldığı, Ekim 2024'te ise günde yalnızca 1000 adet cihaz üretildiği de gelen bilgiler arasında. Ancak buna rağmen Apple, "umut fakirin ekmeği" misali Vision Pro'dan tamamen vazgeçmemiş. Üretim hatlarının tamamen sökülmediği ve talepte bir artış olması durumunda üretimin yeniden başlatılabileceği öngörülüyor.