ChatGPT, "Monday" adlı yeni sesiyle yapay zekaya pazartesi sendromunu yükledi. Yorgun, umursamaz ve ironik bir tonla konuşan yeni özellik, bazen kullanıcıları yerli yersiz bir şekilde azarlıyor.

OpenAI, ChatGPT'nin Gelişmiş Ses Modu'na "Monday" adını verdiği yeni bir ses eklediğini duyurdu. Eylül 2024'te tanıtılan Ses Modu, şimdiye kadar dokuz farklı sesle kullanıcılarla buluşuyordu. Yeni eklenen Monday ise diğerlerinden farklı olarak yorgun, umursamaz ve her şeyden sıkılmış bir genci andıran bir ses tonuyla konuşuyor.

Arbor, Maple, Sol, Spruce, Vale, Breeze, Juniper, Cove ve Ember isimli mevcut seslere katılan Monday, Gelişmiş Ses Modu'nun onuncu seçeneği oldu. Her sesin farklı bir kişiliği yansıttığı yapı içerisinde, Monday'in ironik ve umursamaz havası oldukça özgün bir yerde konumlanıyor.

https://x.com/OpenAI/status/1907124258867982338

HER AY 415 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

20 milyon ücretli aboneye sahip olduğu belirtilen ChatGPT'nin her ay en az 415 milyon dolar gelir elde ettiği ifade ediliyor. Bu kadar geniş bir kullanıcı kitlesine sahip platformun sesli altyapısını geliştirmesi, doğal insan etkileşimine daha yakın deneyimler sunma yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kimi kullanıcılar tarafından isminin Türkçe karşılığı "pazartesi" olması sebebiyle "pazartesi sendromunun sesi" olarak tanımlanan Monday, yapay zekanın duygusal tonları taklit etme konusundaki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

CHATGPT PLUS TÜRKİYE FİYATI

ChatGPT'nin gelişmiş özelliklerine erişim sağlayan ChatGPT Plus aboneliği, Türkiye'de farklı platformlarda çeşitli fiyatlandırmalarla sunuluyor. OpenAI'ın resmi web sitesi üzerinden yapılan aboneliklerde aylık ücret 20 ABD doları olarak belirlenmiş durumda. Ancak iOS cihazları üzerinden App Store aracılığıyla yapılan aboneliklerde fiyatlandırma farklılık gösterebiliyor.

Örneğin iOS cihazlarda ChatGPT Plus aboneliğinin aylık 499,99 TL olarak belirlendiği görülüyor. Ayrıca Türkiye'deki vergi düzenlemeleri nedeniyle, 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren ChatGPT Plus aboneliklerine yüzde 20 KDV uygulanmaya başlandığını da belirtelim.