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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:45

E-bisiklet ve scooter kullananlar dikkat! Usta isim şarj hatasına dikkat çekti

Yeni nesil araçların tamirinin daha zor olduğunu söyleyen yılların ustası 66 yaşındaki İsmail Yücel'den yedek parça uyarısı geldi. Usta, "E-bisiklet ve scooterlarda sürücülerin yaptığı şarj hatası aküleri bozuyor" dedi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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E-bisiklet ve scooter kullananlar dikkat! Usta isim şarj hatasına dikkat çekti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:45

Askeriyeden emekliliğinden sonra 'de televizyon tamirciliğiyle başladığı mesleğine ve tamiriyle devam eden 66 yaşındaki İsmail Yücel usta, sektörde yaşanan sorunları anlattı. Şarj cihazı hatalarından teminine kadar birçok konuya değinen İsmail Yücel, yetkililere ve firmalara çağrıda bulundu.

E-bisiklet ve scooter kullananlar dikkat! Usta isim şarj hatasına dikkat çekti

"CİHAZ ŞARJI KESMEYİNCE AKÜLER BOZULUYOR"

Sürücülerin şarj konusunda dikkatli olması gerektiğini belirten İsmail Yücel, "Şarj cihazlarında akü dolduğunda elektriği kesen bir sistem bulunur. Ancak cihazlar zamanla bozulabiliyor. Vatandaşlar aracı akşam şarja takıp sabah çıkarıyor. Cihaz elektriği kesmediğinde aküler şişiyor ve kullanılmaz hale geliyor" dedi.

"YENİ MODELLERDE PARÇALAR BİRBİRİNE BAĞIMLI"

Yeni nesil araçların tamirinin daha zor olduğunu ifade eden Yüzcel, "Eski modellerde tek bir parçayı değiştirip uyum sağlayabiliyorduk. Yeni bisiklet ve scooterlarda ise beyin, gösterge ve motorun birbiriyle uyumlu çalışması gerekiyor. Tek parça değiştiğinde sistem hata veriyor ve çalışmıyor. Bu yüzden arıza durumunda parçaları takım olarak değiştirmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

E-bisiklet ve scooter kullananlar dikkat! Usta isim şarj hatasına dikkat çekti

"YEDEK PARÇA İTHALATI SERBEST BIRAKILMALI, SERVİSLER EĞİTİME TABİ TUTULMALI"

Yedek parça temininde yaşanan kısıtlamaların piyasada fahiş fiyatlara yol açtığını ve bunun doğrudan tüketiciye yansıdığını belirten İsmail Yücel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yurt dışından bireysel ya da serbest yedek parça getirmekte büyük zorluklar yaşıyoruz. Piyasadaki parça sayısı az olunca doğal olarak arz-talep dengesi bozuluyor ve 5 liralık parçayı 10 liraya almak zorunda kalıyoruz. Devletimizin ve ithalatçı firmaların bu duruma el atıp yedek parça akışını esnetmesi gerekiyor. Parça bollaşırsa maliyetler düşer, biz de müşteriye daha uygun hizmet veririz. Diğer bir büyük sorun ise yetkili servis yetersizliği. İthalatçı firmalar sırf kâğıt üzerinde servis göstermek için yeterliliği olmayan kişilere yetkili servislik veriyor. Elektronik ve Ölçü aleti bilgisi olmayan, arıza tespiti yapamayan servisler yüzünden vatandaş elinde bozuk araçla kapı kapı gezmek zorunda kalıyor. Firmaların bu servislere en az 15-20 günlük ciddi bir teknik eğitim vermesi şarttır."

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ETİKETLER
#Eskişehir
#elektrikli bisiklet
#yedek parça
#scooter
#İsmail Yücel
#Teknoloji
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