e-Devlet'in 2024 karnesi belli oldu: Kullanıcı ve işlem sayıları açıklandı

02 Ocak 2025 17:40 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:41

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin verilerine göre, e-Devlet Kapısı'nda 2024 yılında ulaşılan kullanıcı sayısı, kaç milyar işlem yapıldığı ve kaç tane yeni hizmetin devreye alındığı gibi bilgiler belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'nın 2024 yılında kullanıcılarına sunduğu hizmetlere ilişkin çeşitli istatistikleri paylaştı. Ofisin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2024'te platform üzerinden tam 4 milyar 233 milyon 872 bin 467 işlem gerçekleştirildiği belirtilirken, e-Devlet'te sunulan hizmetlerin miktarı ve kullanıcı sayısına dair bilgiler de verildi.

E-DEVLET KULLANICI SAYISI 70 MİLYONA DAYANDI

Paylaşımda e-Devlet Kapısı'nın 2024 yılında büyük bir gelişim kaydettiği vurgulandı. Platforma 2024 yılı içerisinde 568 yeni hizmet açıldığı ifade edilirken, 54 yeni kurumun da hizmet sunduğu bilgisi aktarıldı. Kullanıcı sayısındaki artış ise platformun ne kadar benimsendiğini bir kez daha kanıtlıyor: 2024 yılı itibarıyla e-Devlet'in kullanıcı sayısı 66 milyon 753 bin 526'ya ulaştı.

Dijital Dönüşüm Ofisi, açıklamasında vatandaş odaklı çalışmaların 2025 yılında da devam edeceğini duyurdu. Ofis, e-Devlet Kapısı'nın geliştirilmesine bu yıl da büyük önem vereceklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"2025'te de çalışmalarımızın odağına vatandaşlarımızı alarak #DijitalTürkiye'ye öncülük etmeye ve @ekapi'yı sizlerle birlikte geliştirmeye devam edeceğiz."

E-DEVLET NEDİR? NE İŞE YARAR?

e-Devlet, vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmetlere internet üzerinden kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlayabildiği bir dijital platformdur. "Dijital Türkiye" olarak da bilinen bu sistem, vatandaşların fiziksel olarak devlet dairelerine gitmesine gerek kalmadan birçok işlemi online olarak gerçekleştirebilmesine olanak tanıyor.

e-Devlet üzerinden sunulan bazı hizmetler: