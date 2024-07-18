EA FC 25'te sürpriz özellik: Yeni mücadele modu oyunculara ter döktürecek!

18 Temmuz 2024 11:14 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 11:14

FIFA 25 ismi EA ile FIFA arasındaki anlaşmazlık yüzünden kullanılamayan ve bu sebeple EA Sports FC 25 olarak karşımıza çıkan yeni futbol oyunu geçtiğimiz günlerde resmen duyuruldu.

EA FC 25, iddia edildiği gibi kapağında Real Madrid ve İngiltere'nin süper yıldızı Jude Bellingham'ı ağırlayacak. Hem standart hem de ultimate versiyonla karşımıza çıkacak oyun, yeni Rush mücadele moduyla oyunculara daha zor ve heyecanlı bir müsabaka sunacak.

EA FC 25'İN RUSH MODUNDA KALECİYİ YAPAY ZEKA YÖNETİYOR

Bu modda kaleciyi yapay zeka yönetiyor, toplam 8 oyuncu bir araya geliyor ve savunma, atak, dripling, şut gibi temel mekaniklerde ise değişiklik bulunmuyor. 5v5 mücadele olan Rush modunda saha ölçüleri 63,7m x 46,7m olarak ayarlanmış.

EA yetkilileri, Rush modunu "'Bugüne kadar oluşturduğumuz en heyecan verici ve ilgi çekici sosyal deneyimimiz" olarak tanıttı.

Öte yandan IGN'in aktardığına göre Rush modu tüm modlara yedirilmiş ve Volta modu akıllara gelse de ondan çok farklı dinamiklere sahip. Daha özel bir deneyim sağlıyor. Santra yaparken topu kovalama ile başlıyorsunuz. Yani top santra çizgisinde değil, tıpkı Rocket League gibi topu yandan fırlatıyorlar ve kendi sahanızdan ona doğru koşmanız gerekiyor.

Rush modu genel olarak da kendi kuralları olan bir mod olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin iki sarı kart gördüğünüzde kırmızı değil, mavi kart görüyorsunuz. Oyuncunuz bu kartı gördüğünde 1 dakika dışarıda kalıyor ve 5vs4 mücadele etmeniz gerekiyor, bir dakika sonra ise oyuna geri dönüyor.

Rush modunda değişen bir diğer olay da penaltı atışları. Penaltı vuruşu yerine bir oyuncu bu orta saha çizgisinde topla oyuna başlıyor ve kaleci ile 1vs1 kalıyor. Dostluk maçı dışında Ultimate Team, Menejerlik kariyeri ve Clubs modlarında da Rush özelinde oynanış olacak.