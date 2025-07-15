EA FC 26 partner takımları belli oldu: Türkiye'den bir takım daha oyuna geliyor

Galatasaray ve Fenerbahçe ile yapılan anlaşmaların ardından, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri daha EA FC 26 oyununa eklendi. İşte detaylar...

Yılın en çok beklenen futbol oyunu EA FC 26 için heyecan verici yeni bir gelişme daha geldi. Ultimate Edition kapağında Zlatan Ibrahimovic'in yer alacağı açıklanan oyunun resmi partner kulüplerinin listesi belli oldu. ShiftDelete.Net'in haberine göre, bu yıl Türkiye'den bir kulüp daha, oyunseverlerle buluşmak için EA ile anlaşma sağladı.

EA FC 26 BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe ile yapılan anlaşmaların ardından, EA FC 26'da Beşiktaş da resmi partner kulüp olarak yer alacak.

EA'nin kulüplerle yaptığı partnerlik anlaşmaları, oyun içerisinde takımların stadyumlarından, formalarına kadar birçok detaylı içeriği oyuna dahil etme fırsatı tanıyor. Örneğin daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin stadyumları oyunseverlerle buluşmuştu. Şimdi ise Beşiktaş taraftarları, Tüpraş Stadyumu'nu EA FC 26'da keşfetme şansı elde edecekler.

EA FC 26 resmi partner kulüpler şu şekilde:

Manchester City

Chelsea

Liverpool

Tottenham Hotspur

Bayern Münih

Real Madrid

Atletico Madrid

Roma

Juventus

Napoli

Paris Saint Germain

Lyon

Marsilya

Rangers

Celtic

Beşiktaş

Fenerbahçe

Galatasaray