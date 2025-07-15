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 | Ömer Faruk Dogan

EA FC 26 partner takımları belli oldu: Türkiye'den bir takım daha oyuna geliyor

Galatasaray ve Fenerbahçe ile yapılan anlaşmaların ardından, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri daha EA FC 26 oyununa eklendi. İşte detaylar...

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EA FC 26 partner takımları belli oldu: Türkiye'den bir takım daha oyuna geliyor
KAYNAK:
ShiftDelete.Net
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 16:22

Yılın en çok beklenen futbol oyunu EA FC 26 için heyecan verici yeni bir gelişme daha geldi. Ultimate Edition kapağında Zlatan Ibrahimovic'in yer alacağı açıklanan oyunun resmi partner kulüplerinin listesi belli oldu. ShiftDelete.Net'in haberine göre, bu yıl Türkiye'den bir kulüp daha, oyunseverlerle buluşmak için EA ile anlaşma sağladı.

EA FC 26 partner takımları belli oldu: Türkiye'den bir takım daha oyuna geliyor

EA FC 26 BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI

Geçtiğimiz yıllarda ve ile yapılan anlaşmaların ardından, EA FC 26'da da resmi partner kulüp olarak yer alacak.

EA'nin kulüplerle yaptığı partnerlik anlaşmaları, oyun içerisinde takımların stadyumlarından, formalarına kadar birçok detaylı içeriği oyuna dahil etme fırsatı tanıyor. Örneğin daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin stadyumları oyunseverlerle buluşmuştu. Şimdi ise Beşiktaş taraftarları, Tüpraş Stadyumu'nu EA FC 26'da keşfetme şansı elde edecekler.

EA FC 26 resmi partner kulüpler şu şekilde:

  • Manchester City
  • Chelsea
  • Liverpool
  • Tottenham Hotspur
  • Bayern Münih
  • Real Madrid
  • Atletico Madrid
  • Roma
  • Juventus
  • Napoli
  • Paris Saint Germain
  • Lyon
  • Marsilya
  • Rangers
  • Celtic
  • Beşiktaş
  • Fenerbahçe
  • Galatasaray
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Sıkça Sorulan Sorular

Beşiktaş EA FC 26'da hangi içeriklerle yer alacak?
Beşiktaş, EA FC 26'da stadyumu Tüpraş Stadyumu gibi içeriklerle yer alacak.
ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
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#Futbol Oyunları
#Video Oyunları
#Teknoloji
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