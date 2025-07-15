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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

EA FC 26 tanıtım tarihi açıklandı: Ultimate Edition kapak yıldızı belli oldu

Electronic Arts (EA), EA FC 26 oyununu duyurdu. Şirket sosyal medya hesaplarında profil fotoğraflarını "FC 26" logosuyla güncelledi ve Ultimate Edition kapağında kimin yer alacağı açıklandı.

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EA FC 26 tanıtım tarihi açıklandı: Ultimate Edition kapak yıldızı belli oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 09:57

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği yeni oyun EA FC 26, Electronic Arts (EA) tarafından yapılan resmi paylaşımla ilk kez gün yüzüne çıktı.

GameRant'ın haberine göre, sosyal medya hesaplarının profil fotoğraflarını EA FC 26 logosuyla güncelleyerek oyun dönemi için ilk adımı atan EA, bugün ise Ultimate Edition kapağında kim yer alacağını duyurdu.

EA FC 26 tanıtım tarihi açıklandı: Ultimate Edition kapak yıldızı belli oldu

EA FC 26 ULTIMATE EDITION KAPAĞINDA ZLATAN IBRAHİMOVİC

Kapağın tasarımında Zlatan Ibrahimovic, yatakta uzanırken arka planda PSG, İsveç ve Malmö kulüplerinin formaları ve logoları bulunuyor. Ayrıca kapağın alt kısmında bir bilgisayar ekranında, FC 26'nın menüsüne ait ilk görüntüler de yer alıyor.

EA FC 26'nın resmi tanıtımı, 16 Temmuz Çarşamba günü TSİ 19.00'da EA'nın YouTube kanalında yapılacak. İlgili fragman ise 2 dakika 25 saniye sürecek ve yeni oyunla ilgili tüm merak edilenleri ortaya koyacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

EA FC 26 kapağında kim yer alacak?
EA FC 26 Ultimate Edition kapağında Zlatan Ibrahimovic yer alacak.
ETİKETLER
#ea sports fc 24
#Ea Fc 26
#Zlatan Ibrahimovic
#Futbol Oyunu
#Gamerant
#Teknoloji
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