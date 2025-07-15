EA FC 26 tanıtım tarihi açıklandı: Ultimate Edition kapak yıldızı belli oldu

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği yeni oyun EA FC 26, Electronic Arts (EA) tarafından yapılan resmi paylaşımla ilk kez gün yüzüne çıktı.

GameRant'ın haberine göre, sosyal medya hesaplarının profil fotoğraflarını EA FC 26 logosuyla güncelleyerek oyun dönemi için ilk adımı atan EA, bugün ise Ultimate Edition kapağında kim yer alacağını duyurdu.

EA FC 26 ULTIMATE EDITION KAPAĞINDA ZLATAN IBRAHİMOVİC

Kapağın tasarımında Zlatan Ibrahimovic, yatakta uzanırken arka planda PSG, İsveç ve Malmö kulüplerinin formaları ve logoları bulunuyor. Ayrıca kapağın alt kısmında bir bilgisayar ekranında, FC 26'nın menüsüne ait ilk görüntüler de yer alıyor.

EA FC 26'nın resmi tanıtımı, 16 Temmuz Çarşamba günü TSİ 19.00'da EA'nın YouTube kanalında yapılacak. İlgili fragman ise 2 dakika 25 saniye sürecek ve yeni oyunla ilgili tüm merak edilenleri ortaya koyacak.