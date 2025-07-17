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 | Ömer Faruk Dogan

EA SPORTS FC 26 Türkçe spiker desteğiyle geliyor! Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Geçtiğimiz yıl çıkan EA SPORTS FC 25'ten farklı olarak EA SPORTS FC 26 Türkçe spiker desteği sunacağını duyurdu. İşte EA FC 26 çıkış tarihi, fiyatı ve tüm detaylar...

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EA SPORTS FC 26 Türkçe spiker desteğiyle geliyor! Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 14:07

Futbol severlerin merakla beklediği EA SPORTS FC 26, 'deki oyuncuları sevindirecek bir haberle geldi. ve sayfalarında yer alan bilgilere göre EA FC 26 Türkçe seslendirme seçeneği sunacak. Buna ek olarak EA FC 26 çıkış tarihi, destekleyeceği platformlar ve fiyatı gibi detaylar da belli oldu.

EA SPORTS FC 26 Türkçe spiker desteğiyle geliyor! Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

EA SPORTS FC 26 TÜRKÇE SPİKER İLE ÇIKACAK

EA SPORTS FC 26 Türkçe spiker desteğinin yanı sıra metin tabanlı olarak da Türkçe dil desteği sunacak. Oyunun destekleyeceği diğer diller ise şöyle:

  • İngilizce
  • Arapça
  • Brezilya Portekizcesi
  • Basitleştirilmiş Çince
  • Felemenkçe
  • Fransızca
  • Almanca
  • Japonca
  • İtalyanca
  • Korece
  • Lehçe
  • İspanyolca (Latin Amerika)
  • İspanyolca (İspanya)
EA SPORTS FC 26 Türkçe spiker desteğiyle geliyor! Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

EA SPORTS FC 26 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Oyunun satış fiyatları da belirlenmiş durumda. Epic Games Store'da 2.600 TL, Steam'de ise 70 dolar olarak belirlenen fiyat etiketleriyle piyasaya çıkacak.

EA SPORTS FC 26 Türkçe spiker desteğiyle geliyor! Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

EA FC 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA SPORTS FC 26, 27 Eylül 2025'te tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de çıkışını gerçekleştirecek. Oyun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 ve PC platformlarında oynanabilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

EA Sports FC 26 hangi platformlarda oynanabilecek?
EA Sports FC 26, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 ve PC platformlarında oynanabilecek.
EA Sports FC 26 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
Oyunun fiyatı Epic Games Store'da 2.600 TL, Steam'de ise 70 dolar olarak belirlenmiş durumda.
ETİKETLER
#türkiye
#steam
#epic games store
#Ea Sports Fc 26
#Türkçe Seslendirme
#Futbol Oyunları
#Teknoloji
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