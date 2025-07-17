EA SPORTS FC 26 Türkçe spiker desteğiyle geliyor! Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Futbol severlerin merakla beklediği EA SPORTS FC 26, Türkiye'deki oyuncuları sevindirecek bir haberle geldi. Epic Games Store ve Steam sayfalarında yer alan bilgilere göre EA FC 26 Türkçe seslendirme seçeneği sunacak. Buna ek olarak EA FC 26 çıkış tarihi, destekleyeceği platformlar ve fiyatı gibi detaylar da belli oldu.

EA SPORTS FC 26 TÜRKÇE SPİKER İLE ÇIKACAK

EA SPORTS FC 26 Türkçe spiker desteğinin yanı sıra metin tabanlı olarak da Türkçe dil desteği sunacak. Oyunun destekleyeceği diğer diller ise şöyle:

İngilizce

Arapça

Brezilya Portekizcesi

Basitleştirilmiş Çince

Felemenkçe

Fransızca

Almanca

Japonca

İtalyanca

Korece

Lehçe

İspanyolca (Latin Amerika)

İspanyolca (İspanya)

EA SPORTS FC 26 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Oyunun satış fiyatları da belirlenmiş durumda. Epic Games Store'da 2.600 TL, Steam'de ise 70 dolar olarak belirlenen fiyat etiketleriyle piyasaya çıkacak.

EA FC 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA SPORTS FC 26, 27 Eylül 2025'te tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de çıkışını gerçekleştirecek. Oyun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 ve PC platformlarında oynanabilecek.