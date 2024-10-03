Efsane model artık elektrikli! Yeni Mercedes G 580, Türkiye pazarına adım attı

03 Ekim 2024 11:50 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 11:50

Mercedes, G Serisi'nin tamamen elektrikli modeli G 580 otomobilini Türkiye'de satışa sundu. 116 kWh lityum-iyon batarya ile 450 km menzil sunan G 580, toplamda 432 kW güç üreten bağımsız elektrik motorlarıyla yüksek arazi performansı sağlıyor. Mercedes G 580 Türkiye fiyatı ve teknik özellikleri.

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Lüks ve off-road performansını bir araya getiren yeni elektrikli ikonik Mercedes G 580, Türkiye pazarına ayak bastı. Alman üreticinin G Serisi'nin tamamen elektrikli versiyonu olan G 580, dün gerçekleştirilen tanıtım lansmanıyla satışa sunuldu. İşte Mercedes G 580 Türkiye fiyatı ve teknik özellikleri.

MERCEDES G 580 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Aracın tasarımı, G Serisi'nin geleneksel karakteristik çizgilerini koruyor. Elektrikli güç ünitesi sayesinde sıfır emisyon sunan Mercedes G 580'in lityum-iyon bataryası, içten yanmalı motorlu modellerde olduğu gibi merdiven şasisine entegre edilerek düşük ağırlık merkezi ve üstün arazi performansı sağlıyor. 116 kWh kapasiteli bu batarya, G 580'in tek bir şarjla 450 kilometreye kadar menzil sunmasına imkan tanıyor.

Elektrikli G 580'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, tekerleklerin yakınında konumlanan ve toplamda 432 kW güç üretebilen bağımsız elektrik motorları. LOW RANGE arazi vites küçültme özelliğiyle farklı sürüş özellikleri sunuyor. G-TURN özelliği ise aracın gevşek veya asfaltsız yüzeylerde kendi etrafında dönmesine olanak tanırken, G-STEERING işlevi arazide sürüş sırasında önemli ölçüde dar bir dönüş açısıyla aracın yönlendirilmesini ve dönmesini sağlıyor.

Üç vitesli akıllı arazi ağır vites fonksiyonu Off-road Crawling, arazi sürüşü için hız sabitleyici bir işlev görerek sürücü arazide gezinmeye odaklanırken optimum sürüş gücünü koruyor.

Mercedes, Kapadokya'da elektrikli G-Serisi'ni katılımıcılara özel bir parkurda deneme imkanı tanıdı. Lansman etkinliğinde konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, şirketin, giderek ivmelenen elektrikli otomobil pazarında en zengin ürün gamlarından birini sunduğunu belirtti.

HEDEF, TAMAMEN KARBON NÖTR OTOMOBİL FİLOSU OLUŞTURMAK

Marka olarak elektrikli araçta konforu ve lüksü yaşatmayı amaçladıklarını söyleyen Bekdikhan, Ambition 2039 ile karbon nötr bir otomobil filosu oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Otomobil üretiminde yenilenebilir enerji kullandıklarına dikkati çeken Bekdikhan, batarya teknolojisini iyileştirmek için yatırımlar yaptıklarını ve araçlarını üretirken kullandıkları geri dönüştürülmüş malzemeleri artırdıklarını söyledi.

Yeni otomobil satışlarında elektrikli otomobillerin ve plug-in hibrit modellerin küresel payının, bu on yılın ikinci yarısında yüzde 50'ye ulaşacağını öngördükleri bilgisini paylaşan Bekdikhan, Türkiye'de geçen yıl elektrikli araç satışlarının oranının, pazar ortalamasını geçerek yaklaşık yüzde 15 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bu oranı yıl sonunda yüzde 20'ye çıkarmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

G-SERİSİ 1979'DAN BERİ ÜRETİLİYOR

Mercedes-Benz Otomotiv Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam, arazi araçlarının ilk tamamen elektrikli varyantının Türkiye'de satışa başlamasından dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi. G-Serisi'nin geleneksellik ve inovasyonun başka hiçbir yerde kolaylıkla görülemeyecek birleşimini simgelediğinin altını çizdi.

G-Serisi'nin ilk üretildiği 1979'dan beri premium arazi aracı olarak bir segment oluşturduğunu belirten Dr. Nadine Adam, "Simgesel, sağlam ve ölümsüz bir DNA’ya sahip olan G-Serisi, küçük değişiklikler ile günümüze kadar gelerek ikonik tasarımını korudu" dedi.

YÜZDE 100'E KADAR TIRMANMA KABİLİYETİNE SAHİP

G-Serisi'nin dünya genelinde şimdiye kadar yaklaşık 564 binden fazla satışa ulaştığını kaydeden Adam, aracın hem arazide hem de şehir içinde keyifli bir kullanım sunduğunu işaret etti. Adam, "Şimdi de tamamen elektrikli olarak üretilen Mercedes-Benz G 580, modern sürüş destek sistemleri, daha yüksek konfor ve gelişmiş dijitalleşme sayesinde performansını daha da artırdı" diyerek uygun yüzeylerde yüzde 100'e kadar tırmanma kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı.

MERCEDES G 580 FİYATI

Mercedes G 580, Türkiye'de 13 milyon 540 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.