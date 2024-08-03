Elden Ring'in zorluk seviyesine kızan bir oyuncu, yapımcıyı dava ediyor: "Ruh sağlığım bozuldu"

03 Ağustos 2024 09:13 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 09:13

FromSoftware, son dönemin en zor oyunlarından biri olan Elden Ring nedeniyle bir oyuncunun açmayı planladığı dava ile gündemde. Elden Ring'in zorluk seviyesi, oyuncuları ikiye bölmüş durumda:

Bazı kullanıcılar bu meydan okumayı büyük bir ilgiye karşılarken, bazıları ise oyunun aşırı zor olduğunu savunuyor.

Bir oyuncu, Elden Ring'in zorluk seviyesinin içeriklerin büyük bir kısmını oyuncuların erişimine kapattığını iddia ederek FromSoftware ve Bandai Namco'ya karşı yasal işlem başlatmayı planlıyor. MP1st tarafından elde edilen çevrim içi gönderilere göre, oyuncu 25 Eylül'de mahkemeye başvuracağını belirtiyor.

"ELDEN RING'İN SADECE YARISI OYNANABİLİYOR"

Dava iddialarına göre, Elden Ring oyuncuları oyunun sadece yarısını oynayabiliyor ve oyunun içinde saklı tamamen yeni bir oyun bulunuyor. Ancak bu içeriğin en yetenekli oyuncular için bile erişilemeyecek kadar zor olduğu iddia ediliyor.

Bu durumun oyuncunun ruh sağlığını olumsuz etkilediğini savunan kullanıcı, Hidetaka Miyazaki'nin oyuncuların "insanlığın zincirlerini kırmasını" sağlama misyonu yüzünden "delirdiğini" ifade ediyor.

Oyuncunun gönderilerinde, paralel evren teorisinden bahsetmesi ve Sekiro gibi diğer oyunlarda da benzer sorunların yaşandığını iddia etmesi dikkat çekiyor.

ELDEN RING NEDİR?

Elden Ring, FromSoftware tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan bir aksiyon rol yapma oyunu olarak bulunuyor. Oyun, 25 Şubat 2022'de PlayStation, Xbox ve Microsoft Windows platformları için piyasaya sürüldü.

Elden Ring, Hidetaka Miyazaki ve ünlü yazar George R.R. Martin'in iş birliği ile hazırlandı. Miyazaki, oyun dünyasında Dark Souls serisi, Bloodborne ve Sekiro: Shadows Die Twice gibi oyunlarla tanınırken George Martin ise Game of Thrones serisinin yazarı olarak biliniyor.