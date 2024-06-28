Electronic Arts'tan görülmemiş indirim: Oyunlarda kaçırılmayacak indirimler

28 Haziran 2024 15:38 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:38

Electronic Arts (EA), oyun dünyasında büyük bir ses getiren yeni bir indirim kampanyası başlattı. Şirket kendi sitesi üzerinden gerçekleştirdiği kampanya ile onlarca EA oyununu kısa bir süreliğine yüzde 95'e varan indirimlerle oyunculara sundu.

ELECTRONIC ARTS OYUNLARINDA YAZ İNDİRİMİ

Star Wars Jedi: Fallen Order, Battlefield serisi gibi popüler oyunların fiyatlarında yapılan büyük indirimler, Electronic Arts'ın kendi web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor ve sınırlı bir süre için geçerli. Bu sebeple de oyunlara sahip olmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor.

Webtekno'nun derlediği habere göre indirim sonrası güncel EA oyun fiyatları şöyle oldu: