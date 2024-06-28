Electronic Arts'tan görülmemiş indirim: Oyunlarda kaçırılmayacak indirimler
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Tgrthaber.com
28 Haziran 2024 15:38 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:38
Electronic Arts (EA), kendi web sitesi üzerinden başlattığı yaz indirimi kampanyasıyla, popüler oyunlarını yüzde 95'e varan indirimlerle satışa sundu.
Electronic Arts (EA), oyun dünyasında büyük bir ses getiren yeni bir indirim kampanyası başlattı. Şirket kendi sitesi üzerinden gerçekleştirdiği kampanya ile onlarca EA oyununu kısa bir süreliğine yüzde 95'e varan indirimlerle oyunculara sundu.
ELECTRONIC ARTS OYUNLARINDA YAZ İNDİRİMİ
Star Wars Jedi: Fallen Order, Battlefield serisi gibi popüler oyunların fiyatlarında yapılan büyük indirimler, Electronic Arts'ın kendi web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor ve sınırlı bir süre için geçerli. Bu sebeple de oyunlara sahip olmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor.
Webtekno'nun derlediği habere göre indirim sonrası güncel EA oyun fiyatları şöyle oldu:
- Star Wars Jedi: Fallen Order - 3,99 dolar (yüzde 90 indirim)
- Need For Speed Unbound - 9,79 dolar (yüzde 86 indirim)
- Mass Effect 3 - 9,89 dolar (yüzde 67 indirim)
- Grid Legends - 5,99 dolar (yüzde 90 indirim)
- Battlefield 2042 - 5,99 dolar (yüzde 90 indirim)
- Battlefield V - 2,79 dolar (yüzde 93 indirim)
- Dead Space - 17,99 dolar (yüzde 70 indirim)
- EA Sports FC 24 - 13,99 dolar (yüzde 80 indirim)
- EA Sports WRC - 14,99 dolar (yüzde 70 indirim)
- It Takes Two - 13,99 dolar (yüzde 65 indirim)
- Immortals of Aveum - 17,99 dolar (yüzde 70 indirim)
Kaynak: Tgrthaber.com