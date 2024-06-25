Steam Yaz İndirimleri başlıyor! Başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı

25 Haziran 2024 14:46 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 14:46

Banana oyunu rekor kırdı! En amaçsız Steam oyunu Banana en çok para kazandıran oldu

Banana oyunu rekor kırdı! En amaçsız Steam oyunu Banana en çok para kazandıran oldu

Dünya genelinde milyonlarca oyuncunun merakla beklediği Steam Yaz İndirimleri başlıyor. Milyonlarca oyuncuyu bir araya getirecek olan ve heyecanla beklenen indirim döneminde binlerce oyun, normalden çok daha düşük fiyatlarla satışa sunulacak.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Valve tarafından yapılan açıklamaya göre, Steam Yaz İndirimleri ne zaman başlayacak sorusunun cevabı belli oldu. Bilindiği üzere Steam, Türkiye'de TL'yi kaldırarak dolar ile satış yapma kararı almıştı. Bu adım, A'dan Z'ye bütün oyunların fiyatlarının artmasına neden olmuştu.

Steam Yaz İndirimleri ile birlikte kullanıcılar, hem oyunlara daha uygun fiyatlı olarak erişebilecek hem de 'duyurulan bir yeniliğe' sahip olacak. Bu yeniliğin ne olduğu hakkında bilgi verilmese de 'ekstra kupon' olabileceği tahmin ediliyor.

Peki Steam Yaz İndirimleri başlama ve bitiş tarihleri ne zaman? Valve'ın açıklamasına göre indirim dönemi 27 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve 11 Temmuz 2024'te bitecek.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE HANGİ OYUNLAR VAR?

Steam, 2024 Yaz İndirimleri kapsamında hangi oyunların indirime gireceğini tam olarak açıklamadı. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da küçükten büyüğe, hem popüler hem de yeni çıkış yapan oyunlarda büyük indirimler bekleniyor.

Geçen yıl Call of Duty: Modern Warfare'den GTA 5'e, Red Dead Redemption 2'den God of War'a kadar birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler yapılmıştı.