Elektrikli araçları bekleyen büyük tehlike: Lityum krizi için tarih verildi

Elektrikli araçlara olan yoğun talep lityum tedarikinde ciddi bir krize yol açabilir. Yapılan son araştırmalara göre, gerekli yatırımlar hızlandırılmazsa kıtlığın 2028 yılı itibarıyla başlaması öngörülüyor.

Wood Mackenzie tarafından hazırlanan güncel Lityum için Enerji Dönüşümü Görünümü raporu, temiz enerjiye geçiş sürecinde yaşanabilecek kritik darboğazı gözler önüne serdi. Rapora göre, dünya genelindeki lityum talebi 2050 yılına kadar 13 milyon tonu aşabilir.

Araştırma Direktörü Allan Pedersen, piyasanın birçok sektör oyuncusunun beklediğinden çok daha erken bir tedarik sıkıntısına doğru sürüklendiğini ifade etti. Pedersen, 2028 yılından itibaren açıkların ortaya çıkacağını vurgularken hükümetlerin "Net Sıfır" politikalarında ilerleme kaydettiği bir dönemde endüstrinin acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR TALEBİ UÇURUYOR

Mevcut araştırmalara göre, lityum talebinin yüzde 72 ila yüzde 80'lik kısmını elektrikli araçlar oluşturuyor. Öte yandan elektrikli araçların 2040 yılına kadar küresel araba satışlarının yüzde 75'ine, Net Sıfır modelinde ise yüzde 95'ine ulaşacağı öngörülüyor.

Yüzyılın ortalarına gelindiğinde tüm kullanım alanlarındaki şarj edilebilir bataryaların, toplam lityum talebinin yüzde 96 ila yüzde 98'ini kapsayacağı tahmin ediliyor. Sadece elektrikli araçlar değil aynı zamanda enerji depolama sistemleri de ihtiyacı artıran önemli etkenler arasında yer alıyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları yeni güç üretimini domine ettikçe şebekelerin arz ve talebi dengelemek için daha fazla büyük ölçekli bataryaya ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Wood Mackenzie, enerji depolama talebinin geleceğe yönelik senaryolarda her yıl yüzde 6 ila yüzde 7 oranında büyüyeceğini öngörüyor.