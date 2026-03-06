Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Elektrikli araçları bekleyen büyük tehlike: Lityum krizi için tarih verildi

Elektrikli araç ve enerji depolama sistemlerine artan ilgi sebebiyle küresel lityum talebi 2050 yılına kadar 13 milyon tonu aşabilir. Uzmanlara göre piyasanın 2028'den itibaren ciddi bir tedarik darboğazına girmesi bekleniyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 11:58

Elektrikli araçlara olan yoğun talep lityum tedarikinde ciddi bir krize yol açabilir. Yapılan son araştırmalara göre, gerekli yatırımlar hızlandırılmazsa kıtlığın 2028 yılı itibarıyla başlaması öngörülüyor.

Elektrikli araçları bekleyen büyük tehlike: Lityum krizi için tarih verildi

HABERİN ÖZETİ

Elektrikli araçları bekleyen büyük tehlike: Lityum krizi için tarih verildi

Elektrikli araçlara olan yoğun talep nedeniyle, gerekli yatırımlar yapılmazsa lityum tedarikinde 2028 yılı itibarıyla ciddi bir kıtlık yaşanması öngörülüyor.
Lityum tedarikinde, gerekli yatırımlar hızlandırılmazsa 2028 yılı itibarıyla bir kıtlık başlaması bekleniyor.
Elektrikli araçlar, mevcut lityum talebinin %72-80'ini oluşturarak bu kıtlığın ana nedeni.
Küresel lityum talebinin 2050 yılına kadar 13 milyon tonu aşabileceği tahmin ediliyor.
Hükümetlerin "Net Sıfır" politikaları doğrultusunda endüstrinin acilen harekete geçmesi ve yatırım yapması gerektiği vurgulanıyor.
Enerji depolama sistemleri de elektrikli araçlar gibi lityum talebini artıran önemli etkenler arasında yer alıyor.
Wood Mackenzie tarafından hazırlanan güncel Lityum için Enerji Dönüşümü Görünümü raporu, temiz enerjiye geçiş sürecinde yaşanabilecek kritik darboğazı gözler önüne serdi. Rapora göre, dünya genelindeki lityum talebi 2050 yılına kadar 13 milyon tonu aşabilir.

Araştırma Direktörü Allan Pedersen, piyasanın birçok sektör oyuncusunun beklediğinden çok daha erken bir tedarik sıkıntısına doğru sürüklendiğini ifade etti. Pedersen, 2028 yılından itibaren açıkların ortaya çıkacağını vurgularken hükümetlerin "Net Sıfır" politikalarında ilerleme kaydettiği bir dönemde endüstrinin acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Elektrikli araçları bekleyen büyük tehlike: Lityum krizi için tarih verildi

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR TALEBİ UÇURUYOR

Mevcut araştırmalara göre, lityum talebinin yüzde 72 ila yüzde 80'lik kısmını oluşturuyor. Öte yandan elektrikli araçların 2040 yılına kadar küresel araba satışlarının yüzde 75'ine, Net Sıfır modelinde ise yüzde 95'ine ulaşacağı öngörülüyor.

Yüzyılın ortalarına gelindiğinde tüm kullanım alanlarındaki şarj edilebilir bataryaların, toplam lityum talebinin yüzde 96 ila yüzde 98'ini kapsayacağı tahmin ediliyor. Sadece elektrikli araçlar değil aynı zamanda enerji depolama sistemleri de ihtiyacı artıran önemli etkenler arasında yer alıyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları yeni güç üretimini domine ettikçe şebekelerin arz ve talebi dengelemek için daha fazla büyük ölçekli bataryaya ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Wood Mackenzie, enerji depolama talebinin geleceğe yönelik senaryolarda her yıl yüzde 6 ila yüzde 7 oranında büyüyeceğini öngörüyor.

